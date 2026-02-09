¿Quién era el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny?: La verdad detrás de uno de los momentos más comentados del Super Bowl 2026

Durante la jornada de este domingo, Bad Bunny se presentó en el Super Bowl LX. El puertorriqueño se transformó en el primer artista que llega a dicha instancia con un repertorio completamente en español.

Este show dio mucho que hablar e incluso surgió una noticia falsa que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Resulta que durante su presentación, Bad Bunny se acercó a un niño, quien en la coreografía se encontraba junto a su familia viendo los últimos Premios Grammy junto a su familia, donde el popular cantante ganó el premio Álbum del Año con Debí Tirar Más fotos.

De este modo, le entregó el galardón, le acaricio la cabeza y continuó con el show, mientras que el niño quedó sonriente.

Al poco rato de esto, diversas personas en redes sociales indicaron que el niño era Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano que previamente había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Viva @sanbenito que ha sacado a un niño “Liam” en mitad de la #SuperBowl De los que Trump detuvo

De los que Trump quiere deportar 🙌🏾🙌🏾🙌🏾💚 “Qué rico ser latino”https://t.co/KfIAO3grOG pic.twitter.com/rGXq5CFEkC — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) February 9, 2026

¿Quién era el niño que recibió el Grammy en el show de Bad Bunny?

Esta fake news no se tardó el viralizar, considerando que Bad Bunny no ha escondido su rechazo por las medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

No obstante, poco después medios estadounidenses como ESPN y Variety y fuentes cercanas a la NFL confirmaron que el niño no era Liam Conejo Ramos. Sino que se trata de un actor que fue parte del show.

Vale señalar que el mismo actor de 5 años, Lincoln Fox Ramadan, compartió una publicación en su cuenta de Instagram, sobre la experiencia. De este modo, terminó con el rumor.

De acuerdo a lo informado por ADN, este momento no tenía el fin de recrear una situación en particular. El objetivo era mostrar a un joven Bad Bunny recibiendo un reconocimiento después de creer en sus sueños.

Cabe destacar que este fue uno de los momentos más comentados del Super Bowl 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lincoln Fox (@the_lincfox)

