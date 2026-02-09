Los primeros confirmados: estos son los candidatos a reyes del Festival de Viña 2026

Quedan 13 días para presenciar la nueva edición del Festival de Viña 2026 y con ello, la tradición de escoger al nuevo rey y reina del festival. Como cada verano, el espectáculo que trae consigo a artistas y una competencia de canto, promete ser el certamen musical más relevante y comentado del país.

Ya aparecieron los primeros nombres de los candidatos para Reyes de Viña, entre ellos, Karla Melo, Ignacia Michelson y muchos más. Revisa la lista de confirmados y posibles candidatos.

Igual que el año anterior, la elección de los sucesores de Emilia Dides y Camilo González quedará en las manos de la votación popular y la prensa acreditada a través del diario La Hora.

Los candidatos confirmados para reyes del Festival de Viña 2026

Respaldada por el medio de Instagram @prensachilena, la actriz Karla Melo es una de las confirmadas para reina de Viña del Mar. Es la primera candidata a reina presentada por un medio digital.

El mundo del Miss Universo se une a la competencia con la ganadora del Miss Universe y jurado del Festival, Fátima Bosch y nuestra representante de dicho certamen, Inna Moll.

La figura del espectáculo también quiere ser parte y los primeros confirmados están entre: Ignacia Michelson, Skarleth Labra, quien acaba de ganar la primera temporada de Fiebre de Baile y Leonardo Vallana, mejor conocido como “El princeso”, quien estuvo en un capítulo del antiguo programa de TVN “La Vega”.

A su vez, se le suma el cantante italiano Matteo Bocelli, quien ha enamorado al público con su voz.

¿Cómo será la votación?

Se trata de una votación que ya hemos visto antes. Los candidatos generan contenidos a los medios de comunicación y creadores digitales, para poder cautivar a más personas y llegar a la final con el mayor número de votos.

La votación consistirá en dos etapas. La primera, será una votación masiva de popularidad del público, que se desarrollará en el sitio web del diario La Hora, desde las 12:00 horas del miércoles 11 de febrero hasta las 23:59 horas del lunes 23.

Los resultados de la primera fase se anunciarán en la actividad “Comunidad Festival” que se realizará el martes 24 de febrero, entre las 10:00 y 12:00 horas en el “Centro de Contenidos de la Terraza de Prensa y Creadores Digitales Reyes del Festival”, ubicado en el Novotel Viña del Mar. Ahí se definirán a los 20 finalistas más populares, 10 candidatos a reina y 10 a rey.

El miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la segunda etapa. Los comunicadores acreditados ejercerán su derecho a voto entre las 10:00 y 20:00 horas, donde el conteo de votos se realizará inmediatamente después de dicho horario. Es así, como al día siguiente, la premiación estará programada para el jueves 26 a las 10:00 y las 13:00 horas, con el icónico piscinazo y celebración.

