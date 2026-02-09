Camila Nash no escondió su enojo tras inesperada actitud de Arenita en El Internado: «Pasó de ser el gato negro al gato blanco»
Arenita empezó a hacer una jugada con el objetivo de planear a los próximos amenazados del reality de Mega.
Recientemente, Arenita protagonizó una polémica situación en el reality de Mega, El Internado.
Esto ocurrió después de que diversos participantes del espacio empezaran a pensar en formas de seguir avanzando en la competencia.
Vale señalar que luego de que de Tom, Efrén y Camila votaron para eliminar Milo González, siendo amigos, se vio una división en las alianzas dentro del reality de Mega.
En este sentido, los bandos se disolvieron y se vive un ambiente de estrategia.
De este modo, en el reciente capítulo de El Internado, Arenita empezó a hacer una llamativa jugada. De hecho, se acercó a algunos de los compañeros con los que no tenía buena relación. Todo esto para organizarse con respecto a los amenazados de la semana y poder vengarse por la eliminación de Milo.
La jugada de Arenita
La exchica Yingo dio a conocer que estaba buscando que Tom y Camila Nash lleguen al duelo de eliminación.
Esto no le pareció a la influencer y figura televisiva, quien no dudó en cuestionar la estrategia de Arenita.
«brazándose con Otakin y haciéndose la buena onda con todos, pasó de ser el gato negro al gato blanco», lanzó Camila Nash en diálogo con Laura Bozzo.
Posteriormente, indicó: «A mí las moscas muertas y estas cosas no me gustan. Acéptate wey, ni ella misma debe saber cómo es».
Luego, y antes de la competencia de equipo, hubo algunos movimientos en los liderazgos de los quipos.
Resulta que en el equipo verde Efren le entregó el mando a Otakín. Por otro lado, en el rojo, Arenita le cedió la capitanía a Blu Dumay.
De este modo, se esperan nuevas traiciones y alianzas en «El Internado».
También te podría interesar leer: Reconocido actor de Mega impacta tras revelar que a los 16 años mantuvo un romance con profesora del colegio: «Me gustaba mucho»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.