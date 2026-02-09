09 Feb, 2026. 14:58 hrs

Camila Nash no escondió su enojo tras inesperada actitud de Arenita en El Internado: «Pasó de ser el gato negro al gato blanco»

Arenita empezó a hacer una jugada con el objetivo de planear a los próximos amenazados del reality de Mega.

Por Iván López
Camila Nash
Recientemente, Arenita protagonizó una polémica situación en el reality de Mega, El Internado. 

Esto ocurrió después  de que diversos participantes del espacio empezaran a pensar en formas de seguir avanzando en la competencia.

Vale señalar que luego de que de Tom, Efrén y Camila votaron para eliminar Milo González, siendo amigos, se vio una división en las alianzas dentro del reality de Mega. 

En este sentido, los bandos se disolvieron y se vive un ambiente de estrategia.

De este modo, en el reciente capítulo de El Internado, Arenita empezó a hacer una llamativa jugada. De hecho, se acercó a algunos de los compañeros con los que no tenía buena relación. Todo esto para organizarse con respecto a los amenazados de la semana y poder vengarse por la eliminación de Milo. 

La jugada de Arenita

La exchica Yingo dio a conocer que estaba buscando que Tom y Camila Nash lleguen al duelo de eliminación.

Esto no le pareció a la influencer y figura televisiva, quien no dudó en cuestionar la estrategia de Arenita.

«brazándose con Otakin y haciéndose la buena onda con todospasó de ser el gato negro al gato blanco», lanzó Camila Nash en diálogo con Laura Bozzo.

Posteriormente, indicó: «A mí las moscas muertas y estas cosas no me gustan. Acéptate wey, ni ella misma debe saber cómo es». 

Luego, y antes de la competencia de equipo, hubo algunos movimientos en los liderazgos de los quipos.

Resulta que en el equipo verde Efren le entregó el mando a Otakín. Por otro lado, en el rojo, Arenita le cedió la capitanía a Blu Dumay.

De este modo, se esperan nuevas traiciones y alianzas en «El Internado».

