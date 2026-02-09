Joven finlandesa se vuelve viral tras revelar particularidad del habla chilena que la sorprendió: «Me encanta»

No caben dudas de que los chilenos hablamos de una manera muy particular en comparación a otros países de habla hispana. De hecho, muchas veces personas extranjeras muestras su asombro por nuestro acento y los conceptos que utilizamos.

Así fue el caso de una finlandesa que vive en Chile y que a través de redes sociales muestra algunos de nuestros modismos.

Joven Finlandesa revela detalles que le llama la atención de como hablan los chilenos

En este sentido, recientemente la joven compartió un video en redes en el que expresó: «Me llama mucho la atención que en Chile se usan animales en los dichos».

«Uno que se usa muchísimo es el chancho. Hay varios dichos con esta palabra. Todos significan cosas distintas», expresó la influencer.

De este modo, recodó populares dichos como «pasarlo chancho», «irse al chancho» y «está mal pelado el chancho».

«Me encanta que el español chileno tenga dichos tan gráficos», agregó la finlandesa, quien pidió que le dieran ejemplos en los comentarios.

En este sentido, un usuario escribió: «Aquello fue una chanchada, por ejemplo, cuando alguien estafa a otra persona o entidad».

Otra persona expresó: «Te pillaron chanchito = Cuando descubren a alguien haciendo algo indebido». En tanto, otra persona añadió: «Voy a todo chancho = ir muy rápido».

Antes de esto, la finlandesa había compartido otra publicación en su cuenta de Instagram, en la que dio a conocer sus dichos favoritos en el país: «Hacer una vaca», «andar pato», «chicotear los caracoles» y «peinar la muñeca».

Vale señalar que la joven llegó a nuestro país en 2019 como estudiante de intercambio.

