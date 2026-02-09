Si cumples con este requisito puedes ir gratis al MIM durante este día de la semana: conoce cómo conseguir entradas

Durante las vacaciones de verano, el Museo Interactivo Mirador (MIM) de la comuna de La Granja se posiciona como un gran panorama. De este modo, muchas personas llegan en familia para entretenerse y aprender.

Y recientemente, desde el museo dieron a conocer que este miércoles 11 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se liberarán entradas para que niñas y mujeres puedan asistir de manera gratuita.

Vale señalar que durante dicho día, en el MIM, se llevarán a cabo distintas actividades orientadas a mujeres científicas.

Conoce cómo conseguir entradas gratis para asistir al MIM

El próximo 11 de febrero, el MIM va a contar con 2 mil accesos gratuitos para niñas y mujeres.

Para conseguir la entrada hay que ir entre 10:00 y las 18:00 horas de manera presencial al museo. De todos modos, hay que considerar que el stock es limitado.

Vale señalar que se desarrollarán diversas actividades. Una de ellas «Pregúntale a una científica». En este espacio estudiantes y científicas compartirán con el público con respecto a sus investigaciones y trayectoria. Además, los presentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los experimentos.

«Uno de los hitos centrales de la jornada será una intervención visual y simbólica compuesta por telas suspendidas en distintos espacios del museo que destacan a una científica, transformando el recorrido habitual en una experiencia de encuentro con rostros, historias y aportes que han quedado fuera del relato tradicional. La instalación invita a reflexionar sobre la diversidad de miradas que construyen la ciencia y busca despertar curiosidad, preguntas y referentes en niñas y jóvenes», indican desde el MIM.

