“No pude tenerte en mis brazos”: Emilia Dides relata difícil episodio que vivió con su hija recién nacida

Emilia Dides, ex Miss Universo Chile 2024, junto con su pareja Sammis Reyes, han compartido diferentes fotografías de su hija Mía Ignacia, quien nació el pasado 30 de enero.

Y en una reciente publicación, la modelo expresó el difícil momento que vivió después del parto, confesando que no pudo tomar en brazos a su bebé por complicaciones de respiración, pero Sammis Reyes acompañó a la infante hasta su recuperación. “Eres una guerrera, lo lograste mi amor”, confesó en un post de Instagram.

El profundo mensaje de Emilia Dides

En la publicación se logra apreciar a la modelo recostada en la camilla, teniendo a su hija en sus brazos. También, se ve a Sammis Reyes acostado durmiendo con la bebé.

“Estos días contigo han sido llenos de emociones pero sobre todo de amor, gracias por tu ternura, por tus cariños y por ser parte de nosotros”, expresó la modelo en su reciente post de Instagram.

Sin embargo, la preocupación de los fans cayó cuando se lee en la descripción que la bebé tuvo complicaciones para respirar después del parto. Por esta razón Emilia Dides no pudo sostenerla, enfrentando un corto, pero delicado momento como madre.

“El día que llegaste no pude tenerte en mis brazos desde el primer momento pero tu papá te acompañó hasta que pudieras respirar bien”, indicó la modelo. A pesar del triste episodio, finalizó con unas tiernas palabras: “Viniste a salvar muchas partes de mi alma que necesitaban de ti. Te amo”.

Las complicaciones que tuvo la Miss Universo

La espera del nacimiento de Mía Ignacia trajo consigo diferentes situaciones que terminaron en el ojo público. Una de ellas, fue cuando compartió un fuerte mensaje con 34 semanas de embarazo.

“Mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba”, describió el amargo momento que vivió, confesando que entre complicaciones, la bebé podría nacer antes de tiempo. Sin embargo, logró frenar su llegada y continuar con su proceso de embarazo.

“Gracias a quienes estuvieron este tiempo, a los médicos, y a Dios por cuidarnos. Seguimos un día más, latiendo juntas”, expresó.

Por otro lado, el día del nacimiento, se publicó la polémica foto que generó diversas opiniones y hasta burlas hacia el padre, Sammis Reyes.

El ex futbolista de la NFL habría posado sin polera, y los usuarios interpretaron la imagen como una «oportunidad para resaltar sus bíceps». Pero el rumor habría acabado lo más pronto posible desde que el panelista Manu González habló sobre ello diciendo que los doctores le habrían dicho al deportista que debía estar sin polera para poder establecer una conexión con su hija.

