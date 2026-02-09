Popular figura del espectáculo pone fin a los rumores y confirma quiebre sentimental: «Me sentí triste»

Recientemente, una popular exchica reality quiso terminar con las especulaciones y confirmó el fin de su relación.

Se trata de Gala Caldirola, quien dio a conocer el quiebre con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar.

Vale señalar que en agosto del año pasado, la exparticiapante de espacios como «¿Volverías con tu ex?» dio a conocer que se encontraba conociendo a alguien. Además, indicó que se trataba de una persona alejada del mundo del espectáculo.

Y meses después, Gala Caldirola confirmó que estaban en un romance. En este sentido, en conversación Las Últimas Noticias expresó: «Me siento muy acompañada, muy amada (…) estoy en el equilibro perfecto».

Por otro lado, durante enero en redes empezó a circular un registro de una supuesta discusión entre la exchica reality y su pareja en la vía pública.

Gala Caldirola confirma quiebre amoroso

Luego de especulaciones y rumores, Gala Caldirola recurrió a sus redes sociales para aclarar su situación sentimental. De este modo, dio a conocer desde hace un mes que está soltera.

«Esto de dar explicaciones me da demasiado toc, pero para que dejen especular os quiero contar que sí, hace casi un mes que estoy soltera otra vez», indicó.

Además, Gala Caldirola expresó: «Al principio me sentí triste y confusa, ahora me río a ratos y me digo a mí misma (Aburrete). Quería transparentarlo y soltarlo para que no me sigan preguntando».

«Cuando marcas una dirección y te confundes en la ruta, el GPS no dice ‘te equivocaste de camino’, dice ‘recalculando ruta para llegar a tu destino'», agregó la española.

«Es muy incómodo pensar que no podrás llegar como deseabas… Pero un error no define el final. Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, si no en aprender de los errores y ser feliz por el camino», finalizó Gala Caldirola.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google