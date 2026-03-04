Video y testigos: surgen nuevos antecedentes de violenta pelea de popular pareja del espectáculo

Recientemente, se dieron a conocer nuevos detalles con respecto a la presunta agresión por parte de Américo contra su ahora expareja Yamila Reyna en una estación de servicios luego del Festival Oro Verde de Empedrado.

La nueva información la reveló el periodista Juan Pablo Benito, en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo».

Nueva información sobre el tenso momento entre Américo y Yamila Reyna

El comunicador dio a conocer en el programa de Canal 13 que tres personas habría visto este momento que podrían entregar declaraciones a la PDI.

«Lo dije en febrero, que había tres testigos que eran testigos que habían visto parte de este episodio», partió señalando Juan Pablo Benito.

En este sentido, el periodista expresó: «Según lo que nosotros sabemos, y antecedentes que se tendrán que confirmar en los próximos días, la Policía de Investigaciones tendrá que ir con estas personas que son testigos de interés dentro de este hecho».

Sin embargo, esto no es todo. Benito también mencionó que esta discusión protagonizada por Américo y Yamila Reyna habría sido grabada.

«Lo que se puede ver (en las cámaras) y obviamente mencionar es que, y tendrán las policías que preguntar, en este video claramente se ve cuando el teléfono celular lo azotan en el suelo más de cuatro veces», indicó.

«El celular quedó ahí, tratan de levantarlo y obviamente este teléfono es lanzado nuevamente y queda ahí», añadió.

Además, según las palabras de Juan Pablo Benito, una persona tomó el teléfono y fue periciado por parte de la PDI.

