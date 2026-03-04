“Bailando como loco y el otro…” Junior Playboy vive momento de furia tras perder duelo en Fiebre de Baile

En un nuevo capítulo de la segunda temporada de Fiebre de Baile, los primeros participantes en abrir el programa fueron Junior Playboy versus Botota Fox. Mientras que Junior se lució con una coreografía de “Que te vaya bien” al estilo vaquero, Botota hizo lo suyo con la canción “Todos me miran”, de Gloria Trevi.

En una decisión dividida, finalmente la comediante ganó la batalla contra Junior, quien ahora pasa a estar en riesgo de eliminación.

Tras el resultado del jurado, el ex chico reality mostró su molestia y, saliendo del escenario, mencionó que su derrota fue por causa de que “la producción lo odia”, según dijo.

Qué dijo Junior Playboy

Un video publicado por el portal Noticias y Espectáculos en Instagram, habrían grabado al integrante mientras expresaba su molestia con las notas del jurado.

“Chilevisión me odia”, mencionó, mientras se retiraba del programa.

“Me saqué la cresta entrenando, bailando como loco y el otro movió dos pasos”, alegó el ex participante del reality Tierra Brava de Canal 13.

Fiebre de Baile batiendo ratings

Será así como Junior Playboy tendrá que esperar hasta el jueves, durante la emisión especial del programa, para presentarse y no ser eliminado.

Ese día se enfrentará con Karen Paola, Disley Ramos, Gonzalo Valenzuela, Daniela Castro, Kathy Contreras, Nico Solabarrieta, Mariela Sotomayor y Soulfia, todos derrotados por sus respectivos duelos.

El estreno del programa fue uno de los más esperados por los televidentes, y se demostró tras lograr una increíble estadística de rating, en contra de los otros canales de la televisión chilena.

Entre las 22:40 y las 00:50 horas, que es cuando Chilevisión transmite Fiebre de Baile, conducido por Diana Bolocco, terminó logrando un rating promedio de 680 mil personas por minutos.

A diferencia de los otros canales, que registraron casi la mitad de lo que logró CHV. Mega obtuvo 381 mil, Canal 13 449 mil y TVN 352 mil televidentes.

