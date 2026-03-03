Karen Paola confiesa el verdadero motivo detrás de su quiebre con Juan Pedro Verdier: «Nos sirvió muchísimo»

A comienzos del 2025, tras dos décadas juntos, Karen Paola y Juan Pedro Verdier, quienes se conocieron en «Mekano» de Mega, habían anunciado el término de su relación amorosa. A través de un comunicado, la cantante reveló que entre los dos decidieron separar sus caminos.

“Esta decisión es, sin lugar a dudas, la más difícil de mi vida y no significa en absoluto que el amor entre nosotros haya terminado. Nuestras rutas a seguir son diferentes”, comentó aquella vez.

Pero como ella misma mencionó, el amor entre ambos nunca se fue, y siempre permaneció ahí.

Por lo mismo, no fue extraño escuchar a Juan Pedro mientras participaba en el reality “Mundos Opuestos” que aún seguía enamorado de Karen, y que tenía toda la intención de conquistarla una vez saliera del encierro.

La reconciliación

A pesar de los dichos de Juan Pedro, esto no alcanzó a suceder porque fue la cantante quien decidió entrar unos días al reality para jurarle amor eterno y sellar su reconciliación. Así, le dieron paso a una nueva “luna de miel” entre los dos.

Y ahora, después de meses del reencuentro, Karen Paola reveló que está en su mejor momento junto con su enamorado, y que todo marcha en buenos caminos, superando los obstáculos como pareja. En este sentido, reveló que el quiebre fue debido a temas de salud mental.

“Contenta, gracias a Dios. Yo creo que nos sirvió muchísimo el hecho de haber estado separados porque, insisto, el haberme hecho cargo yo de mi salud mental me sirvió un montón para poder entender también cómo poder llevar mejor mi relación de pareja”, explicó Karen.

“Claramente toda la terapia que he hecho a lo largo de mi vida me ha ayudado a entender que yo con él sí puedo sentirme vulnerable y que él me puede ayudar, me puede recoger, que me puedo sentir segura con él. Así que ha sido muy bonito este reencuentro”, confesó la artista.

¿Se aproxima el casamiento?

En esa misma línea, habló sobre la posibilidad de llegar al matrimonio con Juan Pedro. A lo cual, respondió lo más sincera posible.

“Todavía no me lo proponen. Yo espero que si se da, en el momento que se dé, que sea bonito y que sea desde el que nació. No me gustaría como esa cosa de la presión, porque creo que da lo mismo si llevamos 100 años o 5 minutos”, dijo.

“Creo que cuando las cosas pasan, pasan nomás. Y uno tiene que agradecerlas. Nosotros nos casamos por el civil y ante la ley por lo menos ya estamos cubiertos, pero para mí es muy importante y para él también, la parte más espiritual”, cerró la actual participante de Fiebre de Baile.

