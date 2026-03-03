Sin Fran Maira y con un tremendo rating: así fue el gran estreno de la nueva temporada de Fiebre de Baile

Ayer se vivió la primera edición de la segunda temporada de Fiebre de Baile, programa que causó récords de rating por Chilevisión y esta vez busca replicar la misma fórmula.

Con nuevos participantes y jurado estelar, el show abrió sus puertas y dejó a los primeros favoritos y a quienes se acercan a la competencia de salvación a eliminación.

Y como se confirmó, la artista que debía estar en el programa marcó ausencia. Se trata de Fran Maira, que hasta el momento su estadía queda en duda tras protagonizar un accidente de tránsito.

Aquí te contamos cómo fue el primer capítulo del espectáculo más esperado.

La abertura

El estelar comenzó con una presentación de los bailarines profesionales que acompañarán a cada integrante de la competencia. A la misma vez, se fueron presentando todos los participantes, con una vestimenta lista para empezar el espectáculo.

Con ello, entra la animadora Diana Bolocco, con unos breves pasos de baile y da comienzo al programa. Se presenta el jurado, Edymar Acevedo, Vasco Moulian estrenando nuevo look, Raquel Argandoña, Los Power Peralta y el nuevo jurado que se les integra, Fran García-Huidobro.

Sin rodeos, la competencia partió de una. Con el único truelo de la jornada, Valentina Roth dio la apertura al escenario de Fiebre de Baile.

Los duelos que marcaron la noche

El primer enfrentamiento fue un “truelo” femenino entre la influencer Disley Ramos, Karen Paola y Valentina Roth, quien fue la primera en presentarse.

Con un baile al estilo latin jazz, con la canción Ain’t Your Mama de JLO, la bailarina cautivó a los jurados, llevándose el favoritismo unánime, o sea, que obtuvo todos los votos.

Luego, con Where Is My Husband, Karen Paola sorprendió junto a su bailarín con su propuesta de street jazz.

Por último, le tocó a la creadora de contenido Disley Ramos, que fiel a su estilo, prendió la pista con “Mírala Bien”, un reggaetón intenso que dejó al público cautivado.

Este fue el único truelo de la noche, ya que se estipulaba que Ramos iba a competir con Fran Maira, pero por su ausencia, terminó siendo una competencia de tres. La cual, Valentina Roth se llevó el favoritismo al ser la mejor votada, dejando a las otras dos chicas para la próxima competencia de salvación.

Los duelos

Tras presenciar la apertura con el truelo femenino, se dio paso a los otros duelos que faltaban en el programa.

Esta vez, un duelo de actores tomó la pista, con el participante José Antonio Raffo y Gonzalo Valenzuela. Fieles a sus estilos, dominaron el escenario de Fiebre de Baile.

Con un clásico baile de “Footloose”, José Raffo fue el favorito del jurado y venció a Gonzalo Valenzuela.

Luego, Betsy Camino contra Kathy Contreras, quien interpretó la exitosa canción “ALO” de Katteyes y Sinaka, quedó con aplausos del público.

Pero la favorita, de forma casi unánime fue Betsy Camino, que con una salsa inspiradora “nos llevó a Cuba”, tal como dijo la jurado Edymar.

Los otros participantes

Los siguientes en competir quedaron con los enfrentamientos en un rotundo 5-0.

La noche continuaba y el espectáculo también. El enfrentamiento entre los influencers Diego Venegas y Nicolás Solabarrieta dejó al vencedor Venegas por sobre el ex jugador de fútbol.

Felipe Izquierdo frente a Mariela Sotomayor y Anto Henríquez ante Soulfia. Diego “Yiego” Pizarro le ganó a Dani Castro en un reñido resultado.

Un duelo quedó pendiente entre Botota Fox y Junior Playboy, quienes abrirán el capítulo de este martes, donde también se definirá entre los ganadores quién logrará la inmunidad.

Batiendo récords

La sintonía de CHV durante Fiebre de Baile se pronunció. A las 22:40 y las 00:50 horas, el programa conducido por Diana Bolocco logró un rating promedio de 680 mil personas por minutos.

La semana de baile cierra el jueves, por transmisión de fútbol internacional el miércoles, donde los perdedores se enfrentarán para intentar no convertirse en el primer eliminado.

El programa será transmitido de lunes a miércoles después de Chilevisión Noticias y cuenta como espacios como “El Var”, conducido nuevamente por Juan Pablo Queraltó con las primeras reacciones a cada capítulo.

En el mundo digital, “El confesionario” de Pía Pérez y Valentina Saini y el react en vivo de Claudio Michaux.

