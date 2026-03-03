El streamer WestCol quedó impactado tras visitar Chile: «No me lo podía creer. De verdad, sentía que estaba en Miami»

El reconocido streamer colombiano WestCol, estuvo de visita en Chile durante la última semana de febrero. En este sentido, recientemente, sorprendió en una transmisión en vivo, donde llenó de elogios a nuestro país. De este modo, destacó el orden y la limpieza que hay.

Vale señalar que durante su estadía en suelo nacional, el joven visitó Santiago y Viña del Mar y se juntó con los cantantes urbanos Cris MJ y Floyymenor. Además, también estuvo con el stramer Byking y con Pamela Díaz.

WestCol llega de elogios a Chile tras su visita

En una nueva transmisión en Kick, el colombiano estuvo comentando sobre cómo fue su visita a Chile. De este modo, se deshizo en elogios y destacó diversas cosas del país, lo que no pasó desapercibido y se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

«Impactado, se los juro. De verdad Chile no tiene nada que envidiarle a ningún país», señaló WestCol.

Incluso indicó: «Yo no me lo podía creer. De verdad yo sentía que estaba en Miami».

«Un país de Latinoamérica con esas estructuras. Por lo menos yo que yo conocí que fue Santiago, las calles súper limpias, bonitas y la gente muy educada. Caminaban tranquilas sin miedo a que le explotaran la cabeza de un tiro… Algo que jamás pensé», agregó el colombiano.

Es importante señalar que WestCol es uno de los streamers más populares del continente. Suma cerca de 3.2 millones de seguidores en Kick y a través de redes sociales se suelen viralizar extractos de lo que son sus transmisiones en vivo. Además, fue parte de la última versión de La Velada de Ibai, donde perdió frente al español TheGrefg.

