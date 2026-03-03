Conmoción por muerte de importante miembro de El Chavo del 8: «Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en la escena del espectáculo mexicano. Resulta que se confirmó la muerte de Carmen Ochoa, quien es recordado por ser productora y directora de El Chavo del 8 y otros programas del universo que creó Roberto Gómez Bolaños.

Esta triste noticia fue informada a través de la cuenta oficial de Instagram de Grupo Chespirito. De este modo, se destacó la gran importancia que tuvo detrás de cámaras. Además, fue destacada como una gran profesional y amiga.

«Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D», indica el mensaje.

Vale señalar que algunos miembros del elenco quisieron compartir algunas palabras de despedida. Uno de ellos fue Edgar Viva, quien interpretó a Ñoño y al Señor Barriga. El actor compartió una foto de un encuentro que tuvo con ella y demostró su pesar.

«Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos», señaló.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a «La Chilindrina» en El Chavo del 8 también compartió un emotivo mensaje.

«Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz», indicó la actriz.

Conmoción por muerte de Carmen Ochoa

Vale señalar que la partida de Carmen Ochoa generó gran conmoción en redes sociales, donde múltiples personas reaccionaron.

«Vuela alto, Carmen Ochoa»; «Justamente hoy en familia vimos el chavo, que grandes todo el equipo haciendo reír a generaciones. Que en paz descanse»; «Carmen Ochoa fue un importante pilar en los programas de Chespirito. Descanse en paz, gracias por tanto. Dios la bendiga.», fueron algunos comentarios que recibió el post de Instagram de Grupo Chespirito.

