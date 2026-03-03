Popular figura de TV sorprende tras revelar desconocido vínculo familiar con Sinaka

Este lunes se estrenó la nueva temporada del programa de baile de Chilevisión, «Fiebre de Baile». En este sentido, previo al debut de esta nueva edición, una de las participantes habló de su regreso a la televisión y sorprendió tras revelar un desconocido vínculo con el cantante urbano Sinaka.

Estamos hablando de Kathy Contreras, recordada por sus pasos en espacios como Yingo y Calle 7. En diálogo con ADN, la bailarina aseguró que está «tranquila» y que quiere mostrar una nueva versión más madura de ella.

«Tengo ganas del escenario, de que me conozcan», indicó.

Kathy Contreras sorprende tras revelar vínculo que mantiene con Sinaka

Además, en esta instancia, Kathy Contreras sorprendió tras revelar el vínculo familiar que mantiene con el popular cantante urbano Sinaka.

«Mi marido (Erich Muñoz) es el papá de Sinaka», señaló.

Vale señalar que Sinaka se ha posicionado como una de las grandes promesas de la escena urbana nacional. Cuenta con hits como «Senda Bellakona», «Aló», entre otros. Ha alcanzado gran popularidad por inspirarse en sonidos del reggaetón clásico, pero agregándole su sello. Además, su música es muy viral en TikTok.

Por otro lado, Kathy Contreras destacó la energía y el ímpetu que tienen las nuevas generaciones. En este sentido, resaltó el movimiento feminista y también las miradas que surgido actualmente en torno a la maternidad.

No obstante, aseguró que se preocupa por la exposición. «Soy mamá y tengo a alguien que proteger. Las redes sociales a veces te juegan en contra», mencionó.

Vale señalar que el estreno de la nueva temporada de Fiebre de Baile tuvo gran éxito en términos de rating. De hecho, Chilevisión se impuso a la competencia en el horario estelar. En concreto, entre 22:50 y 00:50 horas, un promedio de 680 mil personas por minuto vieron el programa.

