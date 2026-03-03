Vuelve la rutina: Pao Tirapegui entrega los mejores tips de belleza para iniciar marzo con todo

Ya llegó marzo y la mayoría de los chilenos le dicen adiós a las vacaciones y al verano, para recibir la vuelta a clases y el trabajo.

Y a más de alguno le costará volver a la rutina que te dejará con las ojeras marcadas y el sueño pegado en el rostro. Lo bueno, es que hay solución para cada uno, desde maquillajes que cubren el cansancio hasta rutinas para cuidar de tu piel que tanto sufrió por las altas temperaturas.

La rutina empieza recién y con Bravas, de Radio Activa, junto con la maquilladora profesional, Pao Tirapegui, conversamos sobre tips de maquillaje para poder enfrentar la rutina y lucir espléndida en el día a día.

Tips de maquillaje

Últimamente maquillarse se ha convertido en algo tradicional para muchos. Independiente de la edad, desde el colegio hasta el trabajo, el maquillaje es uno de los pasos que acompaña todos los días a algunas personas.

Si tienes una menor que le gusta el maquillaje, pero este suele ser muy abrasivo para las pieles más jóvenes, al estar en desarrollo y ser más sensibles, es mejor optar por las siguientes recomendaciones:

Maquillaje libre de testeo animal o vegano

Se recomienda utilizar maquillaje desde los 12 años

Implementar una rutina de piel más hidratada y casual

Usar labiales hidratantes, ya que la exposición al sol termina secando los labios, ocasionando roturas

Esto mismo puedes aplicarlo para alguien adulto con una rutina de limpieza facial para mantenerse cuidado, ya que los productos tradicionales podría afectar al rostro si es que no existe una preparación adecuada para cada tipo de piel. Tener maquillaje vegano o libre de testeo animal ayuda a que los químicos sean más nobles con la piel.

Cómo tapar la ojera

Uno de los aspectos que más demuestran nuestro cansancio y la fuerza de voluntad para levantarnos temprano, son las ojeras que se forman debajo de los ojos. Estas pueden evitarse si se crea una rutina de sueño adecuada y mantenerse hidratado.

Pero si no funciona, el mejor tip es:

Camuflar la ojera con un corrector de alta cobertura

Si quieres quitar el volumen de la ojera, se debe usar un corrector más claro que el de tu tono, para iluminarlo y quitar esa sensación de “ojo hinchado”

Si tienes tu ojera oscura, debes contrarrestar su color para llegar a uno más neutro. Usar un corrector de tono anaranjado y después aplicar base ayudará a disminuir lo oscuro de la ojera.

Usar bloqueador solar

Aunque esté nublado o soleado, debes todos los días usar bloqueador solar. Existen para todos los tipos de piel, según el tuyo, deberás buscar y utilizar el que mejor te acomode.

Usarlo te ayudará a que los rayos del sol no generen manchas en tu rostro y prevenir futuros problemas de piel, además de evitar quemaduras leves que después se quedan en la piel.

El factor de protector solar te indicará cuántas veces debes aplicarte el bloqueador durante el día:

Si usas desde 30 fps, debes aplicarte más de 2 veces al día

Si usas desde 50 fps, debes aplicarte 1 vez al día

Si estás maquillada y necesitas re aplicarte, puedes utilizar una brocha de apoyo para aplicar a toques en tu piel y después volver a matificar con un polvo translúcido o suelto.

