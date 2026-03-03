«Cuando Daniela da la vuelta se encuentra de frente con…»: Revelan el motivo de la pelea de Sammis Reyes con Cuco Cerda

Recientemente, se dio a conocer nueva información con respecto al encontrón que protagonizaron Sammis Reyes y Cuco Cerda en la fiesta Bresh en Viña del Mar.

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, el periodista Manu Gonzáles dio detalles con respecto a cómo se habría originado la pelea.

De acuerdo al comunicador, todo comenzó después de que sus respectivas parejas, Emilia Dides y Daniela Aránguiz se encontraron en un baño. Instancia, en la que conversaron algunas cosas que tenían pendientes.

Revelan cómo se originó el encontrón entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Hace un tiempo, Dides había criticado a Daniela Aránguiz referirse al público de la gala de Festival de Viña como «decorado». La respuesta de la exchica Mekano no tardó en llegar y lanzó que se habría metido con Cuco Cerda cuando estaba con su hermano Rai.

De este modo, este sería el tema pendiente que habrían conversado en el baño, según Manu González. «Terminada la conversación, Daniela se va a su correspondiente VIP y Emilia se va al otro. Cuando Daniela da la vuelta se encuentra de frente con Sammis Reyes», expresó.

En este contexto, el deportista habría decidido enfrentarla por su conflicto con Emilia Dides. Sin embargo, Aránguiz lo habría frenado de inmediato: «Tú no te metas, porque es una conversación de mujeres y ya lo hablamos. A ti no te importa».

Esto no le habría gustado Sammis Reyes. «Al parecer, se puso un poquito brutote, agarró a Daniela, subió a su VIP y se lo contó al Cuco», relató el panelista de «Hay que decirlo».

«Y Cuco, que ya estaba con la noche contentita, se habría tomado su cosita, se fue a enfrentar a Sammis Reyes y decirle: ‘oye tú, qué onda que te estás metiendo en algo que ellas ya habían hablado», añadió Manu González.

En este sentido, el periodista indicó que el exjugador de la NFL habría levantado la mano para golpear a Cuco. Sin embargo, este lo habría empujado y el deportista se habría caído.

Múltiples testigos aseguraron que hubo gritos, botellas quebradas, sillones caídos y que Sammis Reyes fue sacado por los guardias.

De hecho, desde la organización de la fiesta vetaron al deportista de sus actividades.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, quienes estaban presentes contaron que Daniela Aránguiz estaba asustada pero observaba de manera tranquila. En tanto, Emilia Dides habría estado más alterado intentando parar la pelea.

