“Mi familia”: Sammis Reyes publica llamativa foto tras fuerte cruce con Cuco Cerda

Terminó el Festival de Viña y las celebridades se tomaron los espacios para celebrar por el cierre de una nueva edición del certamen. En este sentido Sammis Reyes y Cuco Cerda, hermano de Raimundo Cerda, protagonizaron un fuerte cruce.

El hecho habría ocurrido en la noche del pasado viernes durante la fiesta de “Bresh x Viña”, donde se festejó el cierre del show festivalero. Según una teoría en redes sociales, una declaración había generado un clima de tensión que finalizó con el cruce de palabras entre las figuras públicas.

Rumores apuntan al ácido comentario que dio Daniela Aránguiz, actual pareja de Cuco Cerda, en contra de Emilia Dides: «Ella me dio una clase de moral. Yo creo que hay cosas mucho más morales como, por ejemplo, pololear con un hermano y meterte con el otro«, dijo, refiriéndose a los hermanos ‘Cuco’ y Raimundo Cerda.

Testigos en la fiesta grabaron la situación que acto seguido fue subida a redes sociales, donde se puede ver a los dos en un tenso ambiente, en el que son separados por otras personas.

Tras la situación, Sammis Reyes se tomó las redes sociales para subir una fotografía que, en su descripción, podría ser un dardo en respuesta a lo ocurrido con Cuco Cerda. Sus seguidores respondieron en defensa del ex jugador de la NFL.

El post de Sammis Reyes

La publicación surge en su cuenta de Instagram, en el cual figura con su pareja, la ex Miss Universo Emilia Dides junto a su hija nacida hace algunas semanas.

En ella, la descripción dejó en claro las prioridades de Reyes: su familia. “Mi familia. Mi todo”, escribió en la publicación. Además, Dides subió una historia donde aparecen los tres juntos y su mascota, a lo cual él responde «Esto es todo lo que pido».

A su vez, Emilia Dides reaccionó al post comentando “Mis amores más grandes”. De igual forma, los seguidores se sumaron con mensajes elogiando a la familia: «Team Sammis eres bacán y protector», «La familia de Chiiiiiileeee!! La pequeña Mía tiene suerte de tenerte como papá Sammis», «Dios les siga bendiciendo grandemente», entre otros.

