«La mujer de mis sueños me dijo que sí»: Popular pareja del espectáculo sorprende en redes tras confirmar que contraerá matrimonio

Recientemente, una popular pareja del mundo del espectáculo nacional dio a conocer que contraerá matrimonio.

Hablamos ni más ni menos que de la influencer Carlita Inostroza y el cantante Matt Hunter, quienes dieron la noticia mediante redes sociales, donde compartieron una tiernas fotografías.

Vale señalar que los jóvenes llevan bastante tiempo juntos y ahora se preparan para dar un importante paso.

Carlita, quien suma sobre 1.2 millones de seguidores en su Instagram compartió un post en el que aparece mostrando el anillo de compromiso. Además, escribió: «¡Le dije que sí!».

En este contexto, la influencer mostró el anillo que le regaló el intérprete de «Mi Señorita».

Además, Matt Hunter también compartió una publicación en su cuenta de Instagram relacionada con esta noticia. El cantante subió diversas fotos y escribió: «La mujer de mis sueños me dijo que si».

Vale señalar que llevan un año y medio de relación y constantemente están publicando contenido relacionado a su vínculo como pareja. Asimismo, en diversas entrevistas han hablado de su relación y han dicho que lo pasan bien juntos. Incluso, ya estaban viviendo juntos.

Las redes sociales reaccionan al anuncio de Carlita y Matt Hunter

Como era de esperarse este importante anuncio de los jóvenes no pasó desapercibido y se llenaron de comentarios positivos por parte de cercanos, colegas y seguidores.

«La Carlita es la representación que siempre después del cacas llega el indicado»; «Felicidades, que viva el Amor»; «La mujer de mis sueños. Lo más lindo que he leído hoy»; «Que fortuna las mujeres que son amadas así. Felicidades Carlita te mereces todo, que sean felices hoy y siempre chemimare»; «Ahora no es mi señorita, es mi señora», fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja en el post que compartió Matt Hunter.

