«Marcó mi vida y mi carrera» Reconocida conductora de TV confirma que abandona canal tras cinco años

Recientemente, se dio a conocer que un popular canal de la televisión nacional perdió a un importante rostro, el cual estuvo en la estación por cinco años.

Resulta que Rocío Madariaga confirmó su salida del ETC, señal juvenil de Megamedia que emite contenidos asiáticos como doramas y animes.

Rocío Madariaga comparte sentido mensaje de despedida

La conductora entregó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En este sentido, compartió diversas fotografías de su estadía en el canal y un emotivo mensaje de despedida.

«Hoy me despido de ETC. Lo que empezó como algo que pensé duraría solo un año terminó siendo un viaje de cinco años que marcó mi vida y mi carrera», comenzó señalando Rocío Madariaga.

«Entré al canal que veía desde niña, junto a mi hermana (…) y me voy habiendo construido un camino propio», agregó.

Además, Rocío Madariaga expresó: «Gracias por la oportunidad, por la confianza y por haberme desafiado a asumir la responsabilidad de ser el único ‘rostro’ cuando en un comienzo fuimos siete. No fue fácil, pero lo hice con convicción, profesionalismo y todo el corazón».

«Me voy tranquila, orgullosa y con la certeza de que di lo mejor de mí en cada proyecto, en cada transmisión y en cada encuentro con ustedes«, añadió.

En este sentido, reconoció: «ETC fue parte fundamental de mi historia. Aquí confirmé mi amor por el animé, los k-dramas y, sobre todo, por esta comunidad increíble que me acompañó siempre».

Asimismo, Rocío Madariaga tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros en el espacio. «Aunque fue cambiando con los años, dejó una huella enorme en mí. Gracias por ayudarme a crecer, por enseñarme tanto y por acompañarme en cada etapa de este camino», expresó.

