¿Lo suplantaron? La aparición de Jim Carrey que generó teorías de clonación por su rostro «irreconocible»

La edición de los Premios César cumplió 51 años en París, espectáculo donde se premia el cine europeo, reforzando el patrimonio cultural. Uno de los grandes invitados fue Jim Carrey, quien dio que hablar en las redes sociales por supuesta suplantación.

Tras retirarse en 2022 y mantenerse fuera de las cámaras, el actor reapareció en el teatro L’Olympia para recibir el galardón César Honorífico.

Pero lo que debía ser una noche tributo a la carrera de Jim Carrey terminó siendo tendencia por su rostro, el cual diversos usuarios aseguran verlo “irreconocible”.

Una publicación en Instagram habría confirmado las teorías de clonación, al subir una foto que se ve una máscara y placa de dientes, aludiendo a la suplantación.

El rostro de Jim Carrey en los Premios César

El actor ha protagonizado exitosas películas como The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Mask, entre otras. Había sido invitado a los premios para tener una noche tributo a su carrera actoral, donde recibió el galardón “César Honorífico”.

Sin embargo, el show terminó convirtiéndose en lo que muchos calificaron como “el trolleo del siglo”. La introducción estuvo a cargo del director Michel Gondry, quien dio paso a Carrey que, fiel a su forma de ser, optó por un discurso cercano y en confianza.

Habló en francés y terminó burlándose por su pronunciación, asumiendo que era “mediocre”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el drástico cambio de rostro que presentaba el actor. Lucía hinchado, su color de ojos había cambiado y sus expresiones no eran las de siempre.

Algunos especularon que Carrey se había sometido a múltiples intervenciones estéticas, pero otros afirmaron que el actor fue reemplazado por un doble.

¿Una máscara idéntica?

Cuando la polémica sobre la clonación del actor alcanzaba su punto más alto, una publicación en Instagram terminó resolviendo algunas dudas.

Alexis Stone, maquillador y performer británico, conocido por sus maquillajes hiperrealistas de rostros de la televisión, habría compartido registros donde mostraba una máscara de silicona de realismo y prótesis dentales, diseñadas para imitar a Jim Carrey.

Con un breve pero alarmante mensaje “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”, el experto en caracterizaciones dio a entender que fue él quien desfiló por la alfombra roja y engañó a la prensa de los Premios César 2026.

El performer es reconocido mundialmente por «intervenir» en eventos de alta costura y galas cinematográficas, dejando la duda entre la identidad real y el arte de performance.

Ni la organización de los César ni los representantes de Jim Carrey han dado alguna declaración oficial, así que la duda quedó instalada. Asimismo, otros usuarios también cuestionaron si la última foto que subió Alexis Stone fue hecha con IA.

Esta no es la primera vez que la apariencia del actor genera tendencia. En noviembre de 2025 sus seguidores ya habían notado un cambio drástico.

En aquella ocasión, se mostró con una apariencia distinta y una mirada que muchos calificaron como «ausente». Esto encendió las alarmas de posibles retoques estéticos.

