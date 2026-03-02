Sinaka confirma concierto en Teatro Caupolicán: cuándo y cómo comprar entradas

No caben dudas de que Sinaka dio mucho que hablar durante el último periodo del 2025 y este 2026 sigue con todo. De hecho, recientemente anunció que se prepara para un un importante hito de su carrera.

Resulta que realizará su primer concierto en solitario en el Teatro Caupolicán de Santiago, uno de los recintos más importantes del país.

El cantante de solamente 23 años llevará a cabo este show el próximo sábado 2 de mayo a las 18:00 horas.

Vale señalar que Sinaka se ha consolidado como una de las grandes promesas del género urbano nacional. El 20 de noviembre del año pasado estrenó su álbum titulado «El Nuevo Sonido», el que lo impulsó mucho, sobre todo gracias a su hit «Senda Bellakona», la que llegó al puesto número 1 del Top 50 de Spotify Chile y que hoy cuenta con millones de reproducciones.

El joven cantante ha sorprendido con su música, la que se inspira en el reggaetón old school de los años 2000, pero que cuenta con una identidad propia. Esta propuesta lo ha llevado incluso a ser reconocido por Pitchfork, uno de los portales musicales más influyentes del mundo. El medio calificó su más reciente álbum con un 7.2 de 10. En este sentido, resaltaron su capacidad de canalizar el reggaetón clásico en clave contemporánea.

De este modo, se espera que el 2 de mayo se viva una jornada llena de sorpresas, donde suenen álbumes como «W.A.N Vol.1», «MOJA» y «La Nueva Industria» y éxitos como «Descontrol», «Senda Bellakona», «Sube el Bajo» y «Aló».

Venta de entradas para concierto de Sinaka en el Teatro Caupolicán

La preventa de entradas estará disponible este martes 3 de marzo a las 12:00 horas a través del sistema Puntoticket.

A continuación te dejamos los precios del concierto de Sinaka:

