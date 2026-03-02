Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se anunció que el popular cantante urbano Arcángel volverá a Chile en el marco de su nueva gira titulada «La 8va Maravilla».

De este modo, el reggaetonero se presentará el 31 de agosto en el Movistar Arena. Instancia en la que se espera que cante grandes éxitos como «Me prefieres a mí», «Sigues con él», «Hace mucho tiempo» y «La Jumpa».

Vale señalar que esta gira se titula igual que su reciente disco de estudio, por el cual previamente viajó por las sietes maravillas del mundo (en 18 días). Viaje que fue documentado con blogs y que tuvo el el fin de celebrar dos décadas de su relación con la música y encontrar la inspiración para crear su nueva placa, la que se estrenó recientemente.

En su undécimo álbum, colaboró con grandes artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin, Beéle y su hijo Austin San.

En este proyecto, Arcángel rinde homenaje a su trayectoria y reflexiona sobre su vida.

Es importante mencionar que en la versión 2026 de Premio Lo Nuestro, el intérprete de grandes éxitos como «Por amar a ciegas» fue galardonado con el premio Ícono Urbano. De este modo, sigue consolidando su nombre dentro de la escena latina.

¿Cómo comprar entradas para el próximo concierto de Arcángel en Chile?

Las entradas para el concierto de Arcángel que se desarrollará el lunes 31 de agosto en Movistar Arena saldrán a la venta el jueves 5 de marzo a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que todavía no se anuncian los precios que tendrán los tickets. De este modo, se recomienda estar atentos a los canales oficiales de Bizarro, productora a cargo del regreso del reggaetonero a Chile.

Cabe destacar que Arcángel llegará más países con esta gira. Entre ellos, Perú, México, Argentina, España, Ecuador y más. De hecho, todavía faltan fechas por anunciar.

