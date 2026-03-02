José Antonio Neme sufrió dura pérdida tras el fin del Festival de Viña 2026: «Llegó a mi vida en un momento súper especial»

El rostro de Mega, José Antonio Neme se encuentra pasando un complejo momento después de sufrir una lamentable pérdida.

Resulta que falleció Frodo, querido perrito del periodista, quien durante sus últimos días estuvo bastante complicado de salud.

José Antonio Neme vivió jornadas bastante agitadas. El comunicador participó activamente de la cobertura del Festival de Viña 2026 con los espacios «Con Gusto a Viña» y «Only Viña». Incluso, protagonizó un llamativo momento en el que Gloria Stefan lo invitó al escenario de la Quinta Vergara.

Y mientras se desarrollaba el certamen, Frodo tuvo un cuadro gástrico que le desencadenó una neumonía fulminante. Frente a esto, el periodista viajó de vuelta a Santiago.

Las palabras de José Antonio Neme tras la partida de Frodo

En el plena transmisión de «Only Viña Prime» durante este sábado, José Antonio Neme recibió una llamada, en la que le informaron la partida de su perrito.

«Dejé todo, contesté la llamada, me dijeron que se había descompensado (…) decidí subir a mi dormitorio en el Sheraton y vivir mi duelo ahí solo», indicó en diálogo con Las Últimas Noticias.

En este sentido, José Antonio Neme reconoció: «Estoy muy golpeado porque he tenido muchas pérdidas de animales en el último tiempo».

Además, mencionó que Frodo «era un perrito joven que llegó a mi vida en un momento súper especial (…). Era muy cariñoso conmigo, el vacío que siento es muy profundo».

Por otro lado, con respecto al hotel, en el que permaneció durante todo el fin de semana, el periodista señaló: «Es un buen lugar para estar tranquilo y poder hacer mi duelo».

