“Llegué al límite”: Álvaro Ballero sorprende tras confirmar drástico cambio en su vida y revela la razón de su decisión

El influencer y creador de “The Content Lab”, informó una gran noticia que revela el radical cambio en su vida y las razones que lo impulsaron a tal decisión.

Compartió en sus redes sociales un testimonio donde ahonda sobre su proceso personal y cómo ha vivido estos últimos dos meses.

“Me enojé tanto”

Se trata de Álvaro Ballero, quien ganó el antiguo reality Protagonistas de la Fama y hermano de Carla Ballero. Su cambio se origina por llevar dos meses sin beber alcohol.

En la publicación, habló sobre su proceso de sobriedad y aseguró que, aunque ha sido difícil, ya se prepara para continuar con su tercer mes sin alcohol. Además, explicó que tomó la decisión tras vivir episodios al límite.

“Hoy cumplí dos meses sin beber alcohol, el día que lo decidí fue porque viví dos situaciones donde llegué al límite”, comenzó diciendo Álvaro Ballero en sus historias de Instagram.

No fue una determinación tomada al azar. Según explicó, hubo dos episodios que lo enfrentaron con una versión de sí mismo que ya no estaba dispuesto a tolerar. “Una, olvidando cómo había llegado al lugar, y otra, generando escenas de celos desmedidas”, comentó.

“Me enojé tanto que fundí mi auto, sí así de idiota, ahí dije no más”, especificó el creador de contenido, evidenciando el nivel de descontrol que alcanzó en ese momento.

El cambio de su vida

No es primera vez que el alcohol aparece como un factor complejo en la vida de Ballero. En anteriores ocasiones, ha reconocido que este aspecto influyó en momentos delicados de su vida, incluido el quiebre de su relación con Ludmila Ksenofontova.

Aquella etapa estuvo marcada por tensiones y episodios que terminaron por desgastar la relación. Sin embargo, lejos de quedarse en la culpa, el publicista decidió transformar la experiencia en aprendizaje.

En su relato también admitió que el proceso no ha sido del todo fácil. «Sí, hay veces que me ha costado más, donde me he sentido tentado a tomar cerveza fría hasta adormecer la cabeza, pero lo he superado”.

“Vamos por el tercer mes, paso a paso”, finalizó el publicista en el texto.

Ese «paso a paso» parece extenderse a otras decisiones en su vida. El 14 de febrero, Álvaro Ballero decidió dar otro anuncio significativo: presentó oficialmente a su nueva pareja, María José Reyes.

La confirmación llegó luego de semanas de especulación por parte de programas de espectáculos. Finalmente, el propio protagonista subió una publicación confirmando los rumores. «Gracias por cada minuto a tu lado, por sanarme con tu cariño desmedido y hacerme sonreír siempre. Feliz día María José», escribió.

