«Yo cambié»: Tío René rompe en llanto tras ser abordado por Carabineros durante patrullaje en Atrapados! 133

Recientemente, hubo un momento que llamó mucho la atención del más reciente capítulo de Atrapados! 133, espacio de Mega que es conducido por el periodista Luis Ugalde.

Resulta que el popular personaje de redes sociales, Tío René tuvo una inesperada aparición en el programa.

En esta oportunidad, el influencer fue sorprendido durante un patrullaje en el programa televisivo. Sin embargo, el hombre estaba haciendo un buen acto. Se encontraba en plena madrugada repartiendo pan y café junto a su manager, el Dr. Makigero y algunos amigos.

En el espacio se muestra cómo funcionarios de Carabineros llevan a cabo diversos procedimientos durante la madrugada en la capital. En este contexto, se encontraron con René Puentes y conversaron con él.

Tío René llora frente a Carabineros

Tras ser abordado por Carabineros, los populares personajes de internet y de los realities digitales señalaron que los días lunes y miércoles llevana cabo esta iniciativa.

«Aquí estamos, dándole color», expresó René Puente con una sonrisa.

Y poco después, la conversación se puso más profunda y el influencer no pudo aguantar las lágrimas tras confesar un importante cambio en su vida.

«Hace tres años ya que dejé la pasta y no quiero volver. Esto está mostrándome cómo andaría yo ahora si yo hubiera estado fumando pasta», expresó el Tío René. Posteriormente, se quebró e indicó: «Por eso le doy gracias a mi Señor».

En este sentido, completamente emocionado, el influencer expresó: «Le agradezco tanto al Señor, porque me dio una tercera oportunidad y la aproveché, para no andar ya en cosas malas. Por eso ahora yo cambié, porque me tocó mi fama».

Puedes revisar el momento acá.

