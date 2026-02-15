«No sé si la borraría…»: Carla Ballero se sinceró sobre polémica fotografía desnuda junto a su hermano

Carla Ballero estuvo como invitada en el más reciente capítulo de Only Friends, emitido la nocdhe del sábado. En el espacio, compartió panel junto a José Antonio Neme, y los invitados Paulina Nin, Pablo Herrera y Luis Mateucci.

En una de las dinámicas de preguntas, le tocó a Carla Ballero responder por una de sus mayores polémicas televisivas. Una sensual fotografía desnuda, en la que posó junto a su hermano Álvaro Ballero.

Carla Ballero se sinceró sobre polémica fotografía desnuda junto a su hermano

Mientras conversaban sobre qué información personal borrarían de internet, le tocó el turno de responder a Carla Ballero. Ella aseguró que no borraría nada, y ahí, desde el panel reflotaron una polémica del 2008, cuando junto a su hermano protagonizaron una candente publicidad.

Cuando en el estudio mostraron la fotografía, su primera reacción fue un «¡ay no!», para luego decir: «Ya, verlo tanto me desagrada. Igual era mi hermano».

Luego, Carla Ballero comenzó a relatar la historia detrás de esta polémica foto: «Era un amigo que tenía está marca de relojes y nos pidió ayuda. Yo me fui en la volá y dije ‘hagamos algo bueno’, porque era nuestro amigo».

«No era como que nos estábamos ganando millones de dólares, nada de eso. A esa edad, creo que tenía 23 o 25, yo todavía era muy jugada, como ingenua, como que mi hermano era mi hermano. No tenía hijos seguramente. Hoy día me da como nervio verla, la verdad«, agregó.

A pesar de todo, Carla Ballero señaló: «No sé si la borraría, está bien que esté, pero no me gusta, me da como nervio«.

Por último, contó qué pasó con aquel reloj: «Nos fuimos a Maitencillo y me robaron ese, me robaron un iPad, me robaron de todo y entre medio el reloj», cerró Carla Ballero.

También puedes leer en RadioActiva: «Ella misma se cree sus propias mentiras»: El potente desahogo de Luis Mateucci contra Daniela Aránguiz tras ser tildado de «mantenido»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google