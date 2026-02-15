Habría demanda de por medio: CNTV anunció dura sanción a Sergio Rojas tras dichos contra Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

Hace un par de semanas, Sergio Rojas volvió a ser el centro de la polémica, esta vez por unas desafortunadas y potentes declaraciones. El conductor de Que Te Lo Digo, criticó duramente a Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, lo que no pasó desapercibido.

En específico, porque los acusó de adoptar un hijo para «sentirse buenos«, hecho que fue duramente criticado por los usuarios. Esto incluso, logró que se realizaran varias denuncias en su contra al CNTV.

CNTV anunció dura sanción a Sergio Rojas tras dichos contra Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

En específico, los dichos de Sergio Rojas en esa ocasión fueron:

«Cuando veo que adoptan una persona, pero comienzan a exhibirla… Porque lo que ellos han hecho, siento yo, a través de los medios de comunicación, es exhibir a un integrante de la familia (…) Me parece que la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño y porque lo tienen para vanagloriarse o para ustedes hacerse cariño a su alma, para sentirse buenos, generosos, es muy delgada«.

Esto, según consignó The Clinic, llevó al CNTV a tomar medidas drásticas. Una de ellas, demandar a los cableoperadores responsables de la emisión del programa.

Según señalaron desde el CNTV, el motivo de la demanda sería: «una serie de comentarios que vulnerarían gravemente los derechos fundamentales del menor de iniciales B. A. V. por cuanto cuestionaría la exposición del menor en redes sociales y medios de comunicación, calificándola como innecesaria».

Por otro lado, aseguraron que: «Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló cargos contra VTR, Telefónica, Claro Comunicaciones y GTD Manquehue por la emisión del programa Que te lo digo«.

Esto, con la justificación de que «habrían sido abordados y emitidos juicios de valor sobre un asunto que carecería de interés general«.

«Dice relación con la dinámica familiar entre dos hermanas adultas y las motivaciones de los adoptantes de un menor de edad, inmiscuyéndose de este modo en aspectos relativos a su vida privada y familiar. Comprometiendo así el derecho a la vida privada, honra y a la vida familiar e integridad psíquica de todos los aludidos«, cerraron.

