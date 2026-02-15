«Ella misma se cree sus propias mentiras»: El potente desahogo de Luis Mateucci contra Daniela Aránguiz tras ser tildado de «mantenido»

Luis Mateucci estuvo como invitado en el capítulo de este sábado en Only Friends, dondeen medio de una dinámica del programa, aprovechó para desquitarse con su ex pareja, Daniela Aránguiz.

Esto, luego de que la panelista de farándula lo tratara de «mantenido», en su momento. Ahora, Luis Mateucci se refirió al respecto con duras declaraciones.

El potente desahogo de Luis Mateucci contra Daniela Aránguiz tras ser tildado de «mantenido»

En medio de la dinámica de las preguntas, en Only Friends, llegó el turno de Luis Mateucci. La pregunta para el argentino fue: «¿Prefieres mantener o que te mantengan?».

El chico reality respondió con sinceridad, que prerfería a una mujer resuelta, y no por ejemplo, a alguna estudiante o alguien que esté empezando su vida laboral. Es por esto que Neme le tiró una talla, asegurando que quería que lo mantengan.

Esto, a raíz de las palabras de Daniela Aránguiz, que lo trató de «cafiche» y «mantenido». Al respecto, Mateucci comentó que lo tomaba con humor, pero que «ya en un momento pasa a ser un poco insoportable para mí y por momentos quiero cambiar esa forma».

Entonces, le preguntaron si alguna vez había sido mantenido, a lo que Luis Mateucci respondió que no: «Yo encima ni viví con ella. Y si hubiese sido por ella, ella hubiera querido que yo me vaya a su casa, que vaya a Brasil a su departamento, que vaya a Miami a su casa y yo no hice nada de eso».

«La primera vez y única que sale esa palabra. Yo siempre me quedé en mi departamento, tuve mi vida y también la relación con ella duró poco», agregó, respecto a su tiempo con Daniela Aránguiz.

Cuestionó su fidelidad

Por otro lado, Luis Mateucci aprovechó el momento para desmentir a su ex: «Ella dijo que no me conocía (hace cinco años). Me conoce desde que vivía en Dubái, que me habló por primera vez. Ella me conoce cuando estaba en México él (Jorge Valdivia) jugando fútbol en pandemia, ¿y cuánto hace de la pandemia?».

«Hace seis años mínimo que la conozco a ella de Instagram. Estuve en un aeropuerto en México hablando seis horas por teléfono con ella, de eso han pasado seis años», agregó el argentino.

Además, se refirió a la polémica por el supuesto embarazo de Daniela Aránguiz: «El tema de la ecografía, ella lo mandó, no me lo mandó a mí (…) Ella inventó la ecografía, ella se lo mandó a Daniela Collet, eso no lo inventé yo».

«Tiene un poder de automentirse que es increíble. Ella misma se cree sus propias mentiras«, disparó Mateucci.

En esa misma línea, insistió con que se conocían desde hace años: «Hablamos por teléfono seis horas, me comentaba, no pasó nada«.

«No le fue infiel al Mago Valdivia, por lo menos conmigo. Con los otros, tengo mis serias dudas, pero conmigo no», cerró Luis Mateucci.

