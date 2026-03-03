03 Mar, 2026. 14:24 hrs

Popular figura de Mega revela que viajará a Italia y se reencontrará con Matteo Bocelli: «Pasaré a verlo y le voy a cocinar»

La amistad surgió en el Festival de Viña 2026. Instancia en la que ambos formaron parte del jurado del certamen.

Matteo Bocelli dio mucho que hablar por su reciente visita a Chile en el marco de su presentación en el Festival de Viña 2026. El artista italiano también fue parte del jurado del certamen e incluso formó una gran amistad con Juan Manuel Astorga, reconocido periodista de mega.

En este sentido, recientemente, el comunicador dio a conocer que va a viajar hasta Europa y que se juntará con el cantante. Vale señalar que el mismo italiano lo invitó durante la semana festivalera.

Juan Manuel Astorga revela que viajará a Italia

El periodista chileno y el cantante italiano se conocieron durante el certamen viñamarino. En este sentido, el comunicador reveló en su programa radial, que conectaron rápidamente y que pasaron juntos mucho tiempo entre evaluación y traslados.

«Nos sentamos juntos en el jurado, en la van y en los almuerzos», contó para explicar cómo se fue generando la amistad.

Vale señalar que el mismo Matteo Bocelli había invitado a Juan Manuel Astorga a su casa en la Toscana. De hecho, aseguró que cocinaría para él.

Y recientemente, Juan Manuel Astorga dio a conocer que mitad de este año se va a concretar este encuentro.

Sin embargo, el periodista de Mega indicó que el motivo de su viaje no se debe únicamente a la invitación del italiano. «Ya tenía proyectado ir a Europa», expresó. Aunque de todas maneras, aseguró que aprovechará de visitar al cantante.

En este sentido, con respecto al reencuentro que tendrá con Matteo Bocelli, el comunicador mencionó: «Entonces sí o sí pasaré a verlo, y le voy a cocinar; conversamos harto de eso. Además, viene a Chile el 21 de octubre, tiene concierto». 

