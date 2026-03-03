Ana Tijoux encabezará show gratuito por el Día de la Mujer en Pedro Aguirre Cerda: conoce cómo asistir

Se acerca el domingo 8 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Debido a esto, desde la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda anunciaron un evento, el que será un espacio de reflexión y encuentro para la comunidad.

Vale señalar que la actividad es gratuita y su plato fuerte es la presentación de la destacada rapera nacional, Ana Tijoux.

El evento se desarrollará en el Estadio La Marina que se encuentra ubicado en Av. La Marina 2500 e iniciará a las 17:00 horas.

«Este domingo 8 de marzo, la Municipalidad te invita a vivir una hermosa jornada de reflexión, encuentro y celebración, donde reconoceremos la fuerza, historia y aporte de todas y todos, especialmente de las mujeres de nuestra comuna», anunció la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda a través de su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que además de la cantante nacional que fue invitada al Festival de Viña por parte de Paulo Londra, otras artistas nacionales dirán presente en esta conmemoración del Día de la Mujer.

Detalles del evento en Pedro Aguirre Cerda por Día de la Mujer

El evento organizado por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda contará con la gran presentación de Ana Tijoux, tributos de Mon Laferte y Tina Turner. Además, a ellas se les suma la artista local Roma Sansour y el Coro Ochagavía.

La actividad será animada por la popular periodista nacional y locutora de Radio Pudahuel, Ángeles Araya.

Además, el evento contará con diversas atracciones como feria de emprendedoras, food trucks, feria de servicios, feria holística, clínicas móviles, presentaciones artísticas-culturales y más.

Vale señalar que para participar de este evento no es necesario inscribirse previamente. Solamente hay que llegar y disfrutar de la jornada que está preparando la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

