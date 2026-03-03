Lollapalooza Chile 2026: Este es el mapa oficial del festival que vuelve al Parque O’Higgins

Estamos a tan solo semanas de vivir una nueva edición del Lollapalooza Chile 2026. Esta vez, con ampliaciones de categorías gastronómicas y mejoras en los accesos y servicios. Pero la novedad recae en que el festival musical vuelve al Parque O’Higgins, prometiendo una gran experiencia.

El lugar donde se comenzó a escribir la historia del festival más importante y convocante del país, oficializa su puesto en Lollapalooza Chile y ya está confirmado el mapa oficial.

Con nuevas entradas y salidas, reforzando la seguridad y cuidado de los miles de asistentes que estarán a la espera de diversos artistas en cada escenario.

Así será el nuevo mapa

Tendrá tres accesos y salidas, de las calles Matta, Rondizzoni y Tupper, con apertura de puertas a las 13 hrs.

Los escenarios principales estarán frente a la elipse del Parque O’Higgins, el escenario Perrys estará en el Arena, mientras que el Alternative y Lotus estarán por el lado norte del recinto. Para Kidzapalooza, el sector estará rodeado de áreas verdes.

El mapa detalla las entradas y salidas principales, puntos de encuentro y rutas recomendadas para llegar y salir del parque. Sobre los ejes centrales y rutas de circulación, estas servirán como puntos de encuentro amigables y cómodos para los asistentes.

Para un ingreso expedito, habrá Carriles Express para entrar sin bolsos o con bolsos pequeños. Los límites de tamaño y normas de ingreso están disponibles en el sitio web de Lollapalooza Chile.

En Budgarden, con acceso sólo para mayores de edad y con todo tipo de ticket, se ubicará cerca de los accesos Matta y Tupper, donde los asistentes podrán compartir la mejor cerveza y disfrutar de la mejor música,

En el acceso Matta estará habilitado el Will Call para el retiro de pulseras.

Cambios de ubicación

Entre las novedades, Lolla Lounge y Platinum cambian de ubicación para ofrecer nuevas perspectivas, ubicándose cerca de la laguna del Parque O´Higgins.

El Lounge incluye zonas de descanso con sombra, baños preferenciales tipo tráiler, barras libres de bebidas, cócteles y diferentes tipos de alimentación, a cargo de diferentes marcas.

En el caso de Platinum, estará diseñado para ofrecer una experiencia VIP, con acceso preferente frente a los escenarios principales, comida y bebidas incluidas, traslados rápidos entre escenarios, baños premium, áreas de descanso techadas y múltiples beneficios para la máxima experiencia. Sólo para mayores de 18 años.

Lolla-Upgrade by Pepsi, al igual que en versiones anteriores, tendrá zonas de descanso, sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y otros servicios premium, y estará frente al escenario Lotus.

Más sabor para Lollapalooza Chile 2026

Por si fuera poco, el festival nos sorprenderá con una gran novedad gastronómica.

Se ampliaron las categorías gastronómicas, incluyendo comida saludable, vegana, veggie, sin gluten, gourmet, postres, entre otros. Esto, con el fin de tener más opciones para los diferentes gustos y necesidades y mejorar sustantivamente la experiencia del público. Así mismo, habrá más de 60 puestos y 6 food gardens.

Los patios temáticos

Diferentes espacios se lucirán con sus cadenas de comida y diversidad.

Lolla Street reunirá grandes cadenas de comida nacionales e internacionales, con sus combos y productos reconocidos.

Lolla Culinary será el espacio gourmet con restaurantes seleccionados y propuestas de mayor elaboración, en zonas amplias.

Sweet Lolla tendrá helados y postres cerca de los escenarios.

Kidzapalooza ofrecerá menús saludables y prácticos para niños dentro de la zona familiar, y en el sector de Aldea Verde incluirá opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, con una propuesta sustentable.

Con estas mejoras, la organización busca ofrecer más variedad, comodidad y menores tiempos de espera para los asistentes: menos filas, más opciones y espacios pensados para que cada público viva el festival a su manera con más zonas techadas y sombras.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google