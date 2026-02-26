Amigo de Artistas protagonizará sideshow de Lollapalooza Chile 2026 con grandes invitados: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Recientemente, se dio a conocer que la banda chilena Amigo de Artistas protagonizará un un sideshow oficial de Lollapalooza Chile 2026.

El popular dúo se presentará el 11 de marzo en Club Subterráneo, en un concierto que promete estar cargado de energía tropical, la que también se desplegará en el circuito internacional del festival.

Esta dupla local formada por amigos de infancia se ha posicionado como la nueva cara de la cumbia del Cono Sur, renovando el género con una propuesta fresca, romántica y llena de energía.

Con su tema «Boomerang» llegaron al primer puesto del chart viral de Spotify en Chile. Además, llegaron al top 5 en Uruguay, Bolivia, Argentina y Paraguay. Posteriormente, «Puñaladas» entró a playlists virales en España, Argentina, Chile y Uruguay. Asimismo, se ubicó en el top 10 del Hot 100 de Billboard Argentina.

Luego de su primer EP titulado «Sobre una nube de algodón», el dúo compuesto por Vicente y Diego se convirtió en un fenómeno de TikTok, impulsando una nueva etapa para la cumbia chilena con su mezcla de sonidos latinos y espíritu pop.

Y recientemente, en el marco de su internacionalización, participaron del Cosquín Rock 2026 en Córdoba. Una experiencia que definieron como un «sueño cumplido». De este modo, destacaron la recepción del público argentino.

Sin embargo, esto no es todo. También serán parte del line up de Lollapalooza Argentina 2026, donde se presentarán el sábado 14 de marzo en el escenario Perry’s.

Amigo de artistas en Club Subterráneo

Vale señalar que el sideshow que protagonizará Amigo de Artistas contará con invitados especiales. Estos reforzarán el cruce regional de esta nueva ola tropical.

En concreto, se suma Lauta, músico y compositor oriundo de La Plata, conocido por fusionar cumbia pop con tintes urbanos y por su trabajo como compositor con artistas como Rombai y MYA.

También estará El Vecino, figura emergente del cuarteto argentino luego de su colaboración con Luck Ra y La Konga, quien recientemente estrenó «Olvídame» junto a Amigo de Artistas. Además, el cartel se completa con Valentina Olguín, una de las voces femeninas más destacadas de la escena de la cumbia pop argentina, con una sólida trayectoria que incluye su paso por Dame 5 y una su destacada carrera como solista.

Las entradas para ese show de Amigo de Artistas estarán disponibles mediante Ticketmaster a partir del lunes 2 de marzo a las 15:00 horas.

