“Voy a cocinar para él”: Matteo Bocelli invita a conocido rostro de la TV chilena a compartir en su casa de Europa

Uno de los personajes que más ha resonado en esta semana viñamarina es el cantante italiano, Matteo Bocelli, que se presentó en la primera noche del Festival de Viña 2026 y es actual jurado del certamen.

Comparte el espacio de quienes evalúan la competencia folclórica con otros artistas y rostros televisivos como Pablo Chill-E, Fátima Bosch (actual Miss Universo), Sigrid Alegría, entre otros.

La instancia, ha logrado que Bocelli se sienta como en casa, siendo uno de los personajes más favoritos del público. Su tiempo en Viña logró que tuviera una bonita amistad con uno de los jurados del certamen. Incluso, lo invitó a su casa en Europa.

¿A quién se refiere Bocelli?

Se trata de nada más ni nada menos que del periodista y rostro de Mega, Juan Manuel Astorga, quien también es parte del jurado de la Quinta Vergara.

Según el periodista, la amistad no surgió frente a las cámaras, sino que en encuentros breves, donde compartieron almuerzos, cafés y conversaciones momentáneas. “Logré desarrollar una muy buena amistad con Matteo”, confesó Astorga.

En una conversación con Tonka Tomicic, el italiano habló de cómo nació la amistad con el rostro de Mega. En esa misma línea, mencionó que Astorga está totalmente invitado a su casa cuando visite Europa, prometiéndole cocinarle su famoso plato.

“Cuando él vaya a visitar Italia, lo invitaré a mi casa para que comamos. Voy a cocinar para él, porque me gusta cocinar”, confesó el cantante.

¿Cuál es el plato que cocinará?

Es la famosa carbonara con salsa pomodoro casera. Un plato de pasta con la clásica salsa de tomate italiana, que se caracteriza por ser más fresca y no tan líquida como las salsas tradicionales. Por otro lado, mencionó que el “main course”, o sea, plato de fondo, es el mejor momento de la comida, asegurando que su salsa pomodoro es “única”.

“Es un proceso casi simple, pero tiene muchos detalles que hacen la diferencia”, explicó.

La preparación comienza con aceite de oliva, ajo y tomates frescos en un sartén. Luego cocina la mezcla, la tritura y finalmente la pasa por un colador chino para lograr la textura perfecta.

Bocelli se chileniza cada día más. Reveló que probó la tradicional piscola chilena, que le “gustó muchísimo”, pero que aún no ha degustado vino chileno. Para el italiano, Viña fue más que una parada en su gira, sino que ha sido una experiencia que lo vinculó emocionalmente con Chile, que lo deja con la corona a Rey de Viña y una nueva amistad incluida.

