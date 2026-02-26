Festival de Viña 2026: estos son los artistas que se presentan hoy, jueves 26 de febrero en la Quinta Vergara

Este jueves 26 de febrero se va a llevar a cabo una nueva jornada del Festival de Viña 2026. Instancia en la que habrá una variada parrilla artística.

En esta jornada se presentarán artistas musicales consagrados. Mientras que en el humor es una apuesta.

Los artistas que se presentan hoy jueves 24 de febrero en el Festival de Viña 2026

Esta noche se concretará el regreso de Mon Laferte al Festival de Viña. Posteriormente, Piare con P, quien debutará en este evento tendrá la responsabilidad de hacer reír a los presentes. En tanto, el encargado de cerrar el evento será el cantante puertorriqueño Yandel, quien llega con su concierto sinfónico.

Vale señalar que el regreso de Mon a la Quinta Vergara es uno de los momentos más anhelados de este certamen. La destacada artista nacional llega consolidada y con un gran repertorio que incluye sonidos de pop, rock, bolero y más.

De este modo, hay grandes expectativas. Esto considerando que ya brilló en las ediciones del Festival de Viña del 2017 y 2020.

Por otro lado, Piare con P es una apuesta en el humor. La humorista ha alcanzaron gran reconocimiento por ser activa en redes sociales y su estilo directo. De este modo, tendrá el desafío de cautivar al monstruo, el cual es severo, pero sabe reconocer nuevos talentos.

En tanto, Yandel llegará con su show «Yandel Sinfónico». En este espectáculo, el puertorriqueño interpreta sus éxitos acompañado de una orquesta. De esta manera, fusiona el reggaetón con sonidos clásicos.

De esta manera, se espera una noche con sonidos diverso e innovación. Con una artista chilena de nivel internacional, una comediante emergente y un legendario cantante reggaetón se proyecta que atraiga a distintos públicos y que haya un gran rating.

También te podría interesar: Madrugada tropical en la Quinta: Ke Personajes arrasó con su presentación en Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google