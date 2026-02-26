Madrugada tropical en la Quinta: Ke Personajes arrasó con su presentación en Viña 2026

La cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar cerró con ritmo y euforia. Ke Personajes tomó el escenario pasada la medianoche y no soltó al público hasta bien entrada la madrugada.

Con Emanuel Noir al frente, la banda encendió de inmediato la Quinta Vergara. El recinto se transformó en una pista de baile que se mantuvo activa hasta las 2:30 de la mañana.

El grupo apostó por una batería de hits. Sonaron “Adiós amor”, “Oye mujer”, “Ya no vuelvas” y “Pobre corazón”, entre otros. Cada canción fue coreada con fuerza por un “Monstruo” que no bajó la intensidad en ningún momento. Noir se mostró cercano, habló con el público y agradeció varias veces el cariño.

La respuesta fue inmediata. Animadores y público entregaron Gaviota de Plata y Gaviota de Oro. Así, la banda selló una presentación sólida y ratificó el gran momento que atraviesa en Latinoamérica.

Ke Personajes anuncia fecha en el Movistar Arena

En paralelo a su paso por Viña, el grupo confirmó un nuevo concierto en el país. La cita será el domingo 30 de agosto en el Movistar Arena, como parte de su gira 2026.

El anuncio se suma a su reciente show en la Quinta Vergara y refuerza el fuerte vínculo que la banda mantiene con el público chileno.

