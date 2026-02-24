Marcela Vacarezza reaccionó al beso de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler en Viña: «innecesariamente largo y anticuado»

El beso entre los animadores volvió a marcar uno de los momentos clásicos del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En esta edición, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler cumplieron con la tradición frente al público de la Quinta Vergara.

Antes de concretarlo, ambos lanzaron una frase que sacó risas: “Perdón, Marcelita” y “perdón, Marco”.

Marcela Vacarezza rompe el silencio tras beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda

Quien no quedó indiferente fue Marcela Vacarezza. La comunicadora abordó el momento y partió sin rodeos: “Fue totalmente innecesario, como que le gustó, como que quedó con gusto a poco”.

Luego matizó sus palabras y reflexionó sobre la tradición. “Hay gente que dice que es falta de respeto por los hijos, yo encuentro que no. Es un juego, anticuado, cuando va público joven a la Quinta no lo piden. Es un juego antiguo, pero un juego“, comentó.

También habló de cómo reaccionan sus hijos ante estas escenas. “Benji es chiquitito y hasta la Karen le dice que son amigos. Hay que explicarlo. Los primeros años, mis niños eran chiquitos cuando venían al festival y ellos se paraban a pedir el beso”, relató.

Vacarezza aseguró que enfrenta la situación con naturalidad. “Yo no puedo meterlos en una burbuja, es parte de la vida que les tocó, de la pega y tienes que explicarles nomás”, sostuvo.

Incluso reveló un detalle previo al show. “El beso fue innecesariamente largo y anticuado, pero estoy bromeando. Yo me paré ahí y la Karen me mira y yo le dije ‘muy largo’. Lo habíamos conversado antes y ella me dijo que le iba a dar un beso e iba a levantar la patita”, contó.

Pese a las bromas, cerró con un elogio para la dupla: “Son la mejor pareja que he visto en la Quinta Vergara, sin desmerecer al resto”, concluyó.

