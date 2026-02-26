Asskha Sumathra se lleva doble Gaviota en Viña, pero estalla la polémica por abrupto corte: «Mañana el lavado de manos…»

Asskha Sumathra vivió una noche intensa en el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Durante gran parte de su presentación logró conectar con el público y dominar al “Monstruo” con una rutina distinta y provocadora.

El ambiente cambió cuando llevaba cerca de 45 minutos sobre el escenario. En medio de un chiste que incluyó una mención a Fátima Bosch, integrante del jurado la producción decidió lanzar la música de cierre. La acción tomó por sorpresa a la humorista.

“¿Por qué ponen música?”, se le escuchó decir desde el micrófono.

La reacción fue inmediata. Desde la galería comenzaron las pifias y el clima en la Quinta Vergara se volvió tenso. Los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, salieron a escena para intentar contener al público, pero los silbidos continuaron.

Pese al complejo momento, la organización le entregó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro. Aun así, el malestar no se disipó. Incluso le cortaron el micrófono antes de que pudiera despedirse.

La controversia se trasladó rápidamente a redes sociales. En la plataforma X hubo opiniones divididas sobre la rutina, pero el cuestionamiento al “corte” fue transversal.

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron parte de los mensajes que circularon.

El debut de Asskha Sumathra en la Quinta dejó aplausos y premios, pero también abrió un debate sobre los límites y decisiones de producción en el principal escenario del certamen. «El Monstruo» no pasó inadvertido, y el humor fue totalmente respaldado por el público presente en la jornada.

