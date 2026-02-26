Matteo Bocelli y Skarleth Labra se coronan como los nuevos reyes de Viña 2026: ¿Cuándo será el piscinazo?

La elección de los reyes del Festival de Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 ya tiene resultado. Poco antes de las 21:00 horas de este miércoles se entregó el cómputo oficial que definió a los nuevos soberanos del certamen.

El proceso comenzó el martes con un filtro inicial de 20 candidatos: diez aspirantes a reina y diez a rey. Luego se abrió la votación final, que se extendió hasta las 20:00 horas de esta jornada.

Finalmente, el cantante italiano Matteo Bocelli se quedó con el título de rey. El artista lideró ampliamente las preferencias en una votación que esta vez estuvo en manos de los periodistas acreditados para el evento.

En la categoría femenina, la definición fue mucho más estrecha. La exchica reality Skarleth Labra logró imponerse tras una dura disputa voto a voto con la animadora del Festival, Karen Doggenweiler. La diferencia se mantuvo ajustada hasta el conteo final.

Con los nombres ya confirmados, la organización informó que la premiación se realizará a las 19:00 horas. El tradicional piscinazo, en tanto, está programado para las 20:00 horas.

Sobre ese momento, aún no existe certeza si Bocelli se lanzará a la piscina. Sin embargo, en conversación con Radio Activa, el artista adelantó que, de hacerlo, sería con traje y “al más puro estilo de James Bond”.

