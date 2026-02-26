¿La mejor animadora de la historia del Festival de Viña? Karen Doggenweiler logra importante hito

El Festival de la Canción de Viña del Mar es uno de los certámenes más importantes en Latinoamérica. Desde la producción, diversidad en la parrilla de cada edición y la conducción del festival, potencia al show de la Quinta Vergara como el más respetado por el público chileno.

Grandes nombres y rostros de la TV han pisado el escenario para conducirlo. Animadores de matinales, conductores de noticias o programas, son algunos de los cuales han tenido la oportunidad de ser el rostro animador de Viña.

Con ello, la elección de los conductores para cada edición, siempre será opinión relevante en el mundo del espectáculo. Algunos quedan en el recuerdo, y otros, como una pasada.

Es así, como la actual animadora marcó un hito en la historia de la conducción femenina en el Festival de Viña del Mar.

La favorita del público

Karen Doggenweiler, periodista y conductora del canal de Mega, es la presentadora de Viña 2026 junto a Rafael Araneda. La dupla, ha hecho un espectacular trabajo para conducir el certamen.

En una reciente encuesta realizada en febrero por NaturalPhone, determinó que la conductora fue seleccionada como la mejor animadora que ha pisado el Festival de la Canción.

Con un 40,3% de las preferencias, la pregunta decía: ¿Qué animadora del certamen ha gustado más a lo largo de los años?, donde su nombre sonó en la mayoría de las respuestas.

El resultado la posiciona por sobre figuras históricas de la animación festivalera y marca una ventaja respecto a otros nombres recordados.

De acuerdo con los datos, Doggenweiler desplazó del primer lugar a Cecilia Bolocco, quien alcanzó un 30,2%.

Más atrás quedó Eva Gómez con un 16,5% y Tonka Tomicic con 13,0%. Las cifras reflejan una amplia ventaja obtenida por la actual conductora del certamen.

El estudio además revela que su apoyo se acerca más al público femenino, donde un 52,1% de las mujeres la eligió como su favorita. Sus mejores resultados se concentran en los segmentos etarios entre 30 y 49 años y en mayores de 60.

La encuesta destacó que la complicidad y sinergia entre los actuales animadores ha sido clave para fortalecer la conexión con la audiencia, consolidando a la dupla como una de las más queridas de los últimos años.

