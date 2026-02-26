“Chile es una de las casas más duras”: Yandel se sincera previo paso en el Festival de Viña 2026

Ya estamos a mitad de jornada del Festival de Viña del Mar 2026. Hasta el momento, el certamen ha sido todo un éxito, cautivando al público viñamarino y a los televidentes.

Cantantes, humoristas y sin olvidar la competencia folclórica, han dejado todo y más para que esta edición quede en el recuerdo de los chilenos. Con una variedad de invitados en la parrilla del evento, Yandel llega a la Quinta Vergara previo a su presentación en Viña 2026.

Recientemente, en la conferencia de prensa del Festival, se desahogó con los periodistas y confesó que Chile es uno de los países más fanáticos del reggaetón. También, habló sobre el boom de Sinaka y el regreso que trae consigo el old school a los charts.

Yandel Sinfónico

Conocido por el dúo dinámico “Wisin & Yandel”, Yandel es uno de los artistas que, si tuvieran que definir el reggaetón antiguo, dirían su nombre. Éxitos como “Rakata”, “El Teléfono”, “Besos Moja2”, entre muchos más, dejaron huella en los dorados 2000 con el reggaetón old school.

A pesar de su separación musical con Wisin, y continuar su carrera en solitario, el recordado Yandel siguió pegando hit tras hit con singles que, a pesar de los años, siguen sonando y siendo parte de inspiración para nuevos artistas.

Es así, como Yandel se presentará en la Quinta Vergara con su proyecto musical “Yandel Sinfónico”, que fusionará sus mejores éxitos con una orquesta apoyándolo en el coro.

Será el encargado de cerrar la quinta noche del certamen este jueves 26 de febrero, después de haber escuchado a la humorista Piare con P y la apertura de la cantante nacional Mon Laferte.

El regreso del old school

Durante la conversación, Yandel ahondó sobre el boom del cantante que ha revolucionado el género urbano chileno en este último tiempo. Se trata de Sinaka, el artista que comenzó su reconocimiento por tener una gran característica: volver a los ritmos de los 2000.

Con música ligada al reggaetón old school, mezclado con las tendencias urbanas de hoy en día y un estilo del internet dosmilero, Sinaka ha despegado su carrera marcando una nueva era para el género urbano.

En ese sentido, el reggaetonero de Puerto Rico confesó que el trabajo de Sinaka es bastante interesante. “Que regrese ese estilo musical, para mí, es como wow”, mencionó.

“Estamos volviendo a lo que es la música del reggaetón, en todos lados”, agregó el cantante. A su vez, reveló que compañeros de la industria le piden volver al reggaetón antiguo.

“En España, me encuentro con Saiko y dice que ‘yo lo que quiero hacer es reggaetón del de antes’ y me da mucha alegría, porque ese es el género que conocemos de pies a cabeza”, dijo.

Chile y su regreso al Festival de Viña

Pero esta no es la primera vez que veremos a Yandel en la Quinta Vergara. Ya había pisado los escenarios viñamarinos tres veces antes, acompañado de su ex compañero Wisin.

Con su regreso, por cuarta vez y ahora en solitario, el artista no dudó en poner al país como los más fanáticos del reggaetón y de su música. «Chile es una de las casas más duras que ha apoyado al género del reggaetón desde los comienzos», reveló.

Sobre su participación en el certamen, mencionó que volver a estar en Viña lo deja muy feliz.

“Es un público hermoso, que tiene una energía única. Cada que hago un show cantan desde la primera canción hasta la última. Las personas que cantan nuestras canciones es como wow, qué lindo todo”, finalizó.

