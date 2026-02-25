“Globito grande, pitutito chico”: Destapan íntimas confesiones sobre Julio César Rodríguez

Durante la transmisión del programa “We Are Viña 26” de Yuly, universo de programas de streaming y vodcast, los comentaristas Danilo 21, Fran García-Huidobro, «Chelipe» y Julio César Rodríguez opinaron sobre cómo ha sido esta edición del Festival de Viña.

En medio de la conversación, apuntaron a la conducción del certamen y los éxitos que se ha llevado los artistas invitados y humoristas.

En esa misma línea, los conductores JC Rodríguez y Fran recordaron los roles importantes que tuvieron cuando CHV estaba a cargo del certamen. Recordemos que ellos tuvieron una relación conocida en la época de los 2000, vínculo del cual nació Joaquín, su hijo.

A su vez, mencionaron cuántas veces estuvieron arriba del escenario, momento que comenzó con el intercambio de palabras en doble sentido entre la ex pareja del espectáculo.

“Yo me he subido a bailar a la Quinta Vergara, pero no con tanto entusiasmo” dijo Huidobro, y luego aclaró que se refería a la participación de José Antonio Neme con Gloria Estefan en la primera noche.

“¡Soy la única que puede confrontarte en este tema!”

“A mí me han invitado a la Quinta Vergara a subirme, pero nunca me he subido” respondió JC Rodríguez.

Luego, inició la “pelea” en doble sentido de aparentemente el rendimiento del animador en el ring del amor. “A ‘la quinta’ me he subido dos o tres veces, con mucho esfuerzo”, agregó.

Los dichos desataron risas en el panel, mientras que Fran omitió reírse y atacó: “Incomprobable”, le respondió a JC. Su reacción golpeó en el ego de macho, y le contestaron con humor: “Poniendo en duda lo que digo…”

“¡Soy la única que puede confrontarte en este tema!”, lanzó ella.

En esa misma línea, “Chelipe” tomó la palabra para tener la versión de Fran: “Tú que conociste a Julio en sus años mozos, al Julio fit, ¿se subió alguna vez a ‘la quinta’?”, aludiendo a que si esa serie de rounds ocurrían a lo largo de un día o sólo en un rato, pero no obtuvo la respuesta completa.

“En esa época sí, pero han pasado veinte años… No era este Julio. Con ese Julio, para llegar a la quinta, tiene que colaborar alguien; solito, no”, confesó Fran.

Aunque JC no se quedó en silencio y defendió su reputación:

—Soy un ‘rambo’, un mariscal de campo…Sammi Reyes es una cagada al lado mío; tú sabes que globito grande y pitutito chico—

Después del remate, Fran y JC pasaron de tema, haciendo como que no se habían dado cuenta que ya estaban al aire. “Todo lo demás ha sido broma, sobre todo lo de Sammis Reyes”, cerró con gracia JC.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google