Festival de Viña 2026: estos son los cantantes urbanos que se presentarán en la Quinta Vergara

Este miércoles 25 de febrero viviremos la cuarta jornada del Festival de Viña 2026. Desde su primera noche, el certamen ha batido récords de rating, cautivando a los televidentes y al público de la Quinta Vergara.

Con la apertura de la cantante Gloria Estefan, hasta la última presentación del martes pasado con NMIXX, el Festival no ha parado de sonar. El humor tampoco se queda atrás.

Pero pasaremos de la música caribeña, romántica y k-pop al género que ha impulsado el reconocimiento de muchos artistas nacionales: el urbano. Los últimos días del certamen, presenciaremos a diferentes rostros que llevan en la sangre el reggaetón old school, trap, y la escena urbana chilena.

Estos son los cantantes urbanos que estarán en Viña 2026:

Yandel Sinfónico

El próximo jueves 26 de febrero, la Quinta Vergara cerrará su penúltima noche con el regreso de uno de los artistas más históricos en el mundo del reggaetón.

Con años de trayectoria, colaborando con increíbles artistas, el cantante pisará el escenario viñamarino con canciones del recuerdo que dejará a algunos con el carnet y el baile en el suelo.

Se trata de Yandel, el famoso cantante puertorriqueño de reggaetón y pop latino. Conocido mundialmente por ser parte del icónico dúo Wisin & Yandel, marcó la década de los 2000 con hits como “El Teléfono”, “Rakata”, “Algo me gusta de ti”, entre muchas otras más.

Esta vez, en solitario, vendrá a Viña 2026 para culminar la quinta noche del festival.

Su show, llamado “Yandel Sinfónico” será todo un proyecto musical. El artista fusionará sus éxitos musicales con arreglos orquestales, combinando el reggaetón con la orquesta sinfónica.

Paulo Londra

Con la mezcla entre trap y rap latino, el artista argentino vuelve a Chile para cautivarnos con la música que, según sus palabras, lo salvó.

Comenzó con batallas de rap en las calles de Argentina, donde compartía la misma pasión con muchos de sus compañeros de la música urbana como Duki, Lit Killah, Tiago PZK, entre otros.

Pero no fue hasta que lanzó la canción “Condenado para el millón” que lo impulsó y dio paso a la carrera que tanto aspiró tener. Canciones como “Chica paranormal”, “Me tiene mal” o “Cámara lenta” fueron unos de sus primeros hits.

Colaboró con varios artistas como Becky G con “Cuando te besé”, “Nena Maldición” con Lenny Tavárez, “Te Amo” con Piso 21 o las canciones con el artista internacional, Ed Sheeran.

Vino en 2019 y también el 2025 al Movistar Arena, donde su paso por Chile fue todo un éxito.

Ahora, lo veremos por primera vez en el Festival de Viña del Mar para volver a escuchar el trap argentino de Londra. Su presentación será el próximo viernes 26, donde abrirá la sexta noche del certamen.

Pablo Chill-E

Sin dudas, uno de los primeros artistas que dio paso a la escena urbana en Chile. Pablo Chill-E, nacido en Puente Alto, es el cantante de reggaetón-trap más destacado del país.

Con grandes años de trayectoria, el shishigang del pueblo es catalogado como el pionero del género urbano en el país. Sus primeros éxitos como “My Blood”, “ShiShigang”, “Vibras”, entre otros, impulsó su carrera musical convirtiéndolo en el reconocimiento que es hoy.

En su canción «My Blood», dice la frase «voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar», y así fue.

Diferentes artistas del rubro reconocen que él fue inspiración para surgir en la música urbana chilena. Ha colaborado con Bad Bunny, Ñengo Flow y diversos personajes del rubro.

También se presentará en la última noche, después del comediante Pastor Rocha, para encender al público con su música cargadas de energía, trap y reggaetón.

Milo J

Tendrá el poder de darle el mejor cierre a la última jornada de Viña 2026. Camilo Villarruel, mejor conocido como Milo J, es un cantante y compositor argentino que emergió en la escena urbana de Argentina a fines de 2021.

Su éxito fue de inmediato. Lanzó la canción “Rara Vez” y los oyentes quedaron impresionados. Después, con “Milagrosa”, todo siguió escalando.

La música del artista combina el trap y el rap, con letras profundas y ritmos que te encenderán el cuerpo o te mantendrán en equilibrio.

Ha colaborado con artistas de la escena como Duki, Nicki Nicole, Akriila, entre otros. Su sesión con Bizarrap, que incluye cinco canciones en colaboración, fueron todo un éxito.

Esta vez, el artista de tan solo 19 años, tendrá en sus manos la última noche del Festival de la Canción, cerrando así una nueva edición de la Quinta Vergara.

