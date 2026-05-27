«Llegó tan asustado de la experiencia homosexual que tuvo, que me llegó a pedir matrimonio»: Impactante confesión en «Vecinos al Límite»

Natu Urtubias generó gran sorpresa en el reality «Vecinos al Límite» tras entregar detalles sobre su relación amorosa más seria. Esto ocurrió durante una conversación con Laura Prieto, Agustín Pastorino, Camilo Huerta y Vanessa Santos.

En una escena exclusiva de la versión extendida del espacio, la joven indicó que todo se remonta a 2023 cuando estaba con un economista que trabajaba en el Banco Central.

«Un día me dijo ‘no doy más, no sé qué, me tengo que ir a encontrar’, y se fue a Europa seis meses. Pasado ese plazo, me volvió a buscar, y me dijo que se dio cuenta en Europa de que yo era la mujer de su vida, ‘que me quiero casar conmigo’, y me invita a que vivamos juntos», relató Natu Urtubias.

«Yo toda contenta le pregunté qué hizo en Europa, cómo lo pasó. ‘Nada, vi museos, fui a visitar a mi familia que no conocía en Italia -porque era italiano-, fui a Alemania y me comí un hueón’. Y yo: ‘¿Qué?’», añadió.

En este sentido, la participante de «Vecinos al Límite» indicó: «Me contó que fue a la disco gay Berghain en Berlín, y que en la fila del baño llegó un loco, lo abrazó y le dio un beso, pero que se dio cuenta en ese momento que no le gustó. Yo lo quedé mirando, y pensé ‘No soy tonta, te encantó, obvio que no fue solo un beso, porque nadie va a Berghain a un puro beso’. Llegó tan asustado de la experiencia homosexual que tuvo, que me llegó a pedir matrimonio, porque andaba con la culpa».

Y Natu Urtubias reveló que aceptó la propuesta. «Estaba muy emocionada con él, me quería casar, así que hice la vista gorda y nos fuimos a vivir juntos. Pensé ‘si él es gay, puedo trabajar con eso’. Se harán tríos si es necesario, ¡pero yo no trabajo más! Yo voy a vivir del arte, porque ya he pasado muchos años trabajando hasta limpiando malls, de promotora, todo, en cambio él ganaba mucha plata», relató.

Problemas en la relación

La joven dio a conocer que con el tiempo empezaron los problemas en la relación. «Yo trabajaba de audiovisual, detrás de cámara, pero justo mientras él estaba en Europa yo florecí, porque me llamó Luis Slimming para ser panelista de ‘El Sentido del Humor’. Entré, caí bien al tiro y pasé de tener mil, dos mil seguidores, a 20 o 30 mil en un día, puros hombres», contó.

De este modo, indicó que debido a que sus fans se lo pidieron empezó a subir contenido a Armaste. «Con mi primera foto en bikini, gané un millón en un día. Entonces, cuando él volvió y me pidió matrimonio, tuve que preguntarle si estaba de acuerdo con eso», mencionó Natu Urtubias.

Además, señaló que posteriormente se molestó «porque sus compañeros de trabajo lo molestaban con las cosas que yo decía sobre él en el podcast».

Sin embargo, el fin de la relación fue debido a temas de dinero, según la participante de «Vecinos al Límite». «Un día él cachó que yo gané como 8 palos en una semana, y me dijo que deberíamos dividir más las cuentas. Entonces empezamos a discutir por la plata, cuando lo mío claramente no era un sueldo estable», expresó.

«Justo en esa época este hueón, como se estaba ‘encontrando’, se empezó a hacer budista y se peló. Se levantaba a las 6 de la mañana a meditar; se convirtió en un viejo insoportable, no quería salir para ningún lado, era como vivir con un caballero», añadió.

«Finalmente, un día no aguantó más. Esperó que yo estuviera en vivo con Slimming, y me dijo ‘me fui, me llevé todas mis cosas’. ¡El budista me pateó por WhatsApp!», finalizó Natu.

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