Bryartz, La Brígida Orquesta y más espectáculos llegan esta semana al Teatro Centenario en La Serena: fechas y venta de entradas

El Teatro Centenario, ubicado en la La Serena se prepara para una gran y variada cartelera.

Ya se confirmaron grandes espectáculos encabezados por importantes figuras artísticas nacionales e internacionales. Desde música urbana de la mano de Bryarts hasta danza clásica, tango y más.

Bryartz, La Brígida Orquesta y más espectáculos llegan a Teatro Centenario

La programación inicia este miércoles 27 de mayo con «El Lago de los Cisnes» Famosa presentación de ballet interpretará por el Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía llevará a La Serena un gran show pensado para toda la familia.

El 28 de mayo, se presentará «Somos Tango». Espectáculo que es encabezado por Guillermo Carvel, importante voz del continente. Se espera un gran recorrido por clásicos de tanco y también nuevas interpretaciones.

En tanto, el viernes 29 de mayo, llegará la música de raíz latinoamericana al Teatro Centenario con Víctor Heredia, quien interpretará temas emblemáticos de su trayectoria. El cantautor argentino realizará un concierto cercano cargado de historia, reflexión social y poesía.

Por otro lado, el sábado 30 de mayo será el turno de La Brígida Orquesta, reconocida agrupación nacional que fusiona jazz orquestal, hip hop y rap de culto. La agrupación destaca por su potencia en vivo y sonido distintivo.

Al día siguiente, Bryartz llegará hasta el recinto ubicado en La Serena con su «Naga Tour». De esta forma, el cantante urbano mostrará su nueva propuesta musical y visual en una noche orientada a sus seguidores y al público de la región.

Para conocer más información sobre los eventos y la venta de entradas se puede ingresar al sitio web del teatro.

Vale señalar que con esta programación, el recinto se sigue posicionando como uno de principales espacios culturales en el norte de Chile, acercando a distintas generaciones a espectáculos de distintas disciplinas y estilos musicales a lo largo de todo el año.

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