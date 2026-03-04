De Bayron Fire a Kidd Voodoo: Los cantantes chilenos que Pablo Chill-E hizo sonar en el Festival de Viña 2026

El Festival de Viña 2026 finalizó el viernes 27 de febrero. Sin embargo, el certamen sigue siendo tema de conversación. En este sentido, uno de los momentos que más ha dado que hablar es la presentación de Pablo Chill-E, quien dijo presente en el último día del evento.

El referente de la música urbana nacional interpretó sus grandes éxitos y uno que no podía faltar fue «My Blood». El joven puentealtino lo cantó junto a otra joven y contó cona gran puesta en escena con un escenario que representaban un barrio de Chile.

Sin embargo, hubo un particular detalle muy importante y representativo para el género urbano que para muchos pasó desapercibido.

Resulta que para la ocasión, Pablo Chill-E preparó un coro especial, el cual fue realizado por 12 de sus colegas. Algo que significó una clara señal de compañerismo y unión.

Los 12 artistas que Pablo Chill-E puso a sonar en «My Blood»

Los artistas que fueron parte del coro de «My Blood» que sonó en el Festival de Viña 2026 fueron Kidd Voodoo, Young Cister, Lucky Brown, Audigier, Marcianeke, Kuina, Marlon Breeze, Gianluca, Bayron Fire, El Forest, Ben Bulgari y Young Lunv.

Uno de los nombres que más ha dado que hablar es la inclusión de Bayron Fire, con quien Pablo Chill-E tuvo diversos encontrones en el pasado, pero que ahora queda más que demostrado que fueron superados.

Desde la cuenta de Instagram de Shishigang Record compartieron un video del trabajo. Además, escribieron: «Un capítulo inolvidable nacido desde lo que sembró Pablo Chill-E en el Festival de Viña. Esto no fue solo una presentación… fue historia».

De este modo, el Shishiboss puso a cantar a importantes cantantes urbanos de la escena nacional. Además, recordemos que Julianno Sosa, Harry Nach, Arte Elegante y Bryartz estuvieron presencialmente.

