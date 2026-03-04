Participante de Fiebre de Baile anuncia en vivo que se va a casar: confirmó drástica decisión sobre la boda
La participante del estelar de Chilevisión mostró su anillo de compromiso y sorprendió a todos tras confirmar la noticia.
En una reciente emisión del programa de Chilevisión, Fiebre de Baile, una participante sorprendió tras revelar una importante noticia personal.
Estamos hablando de Betsy Camino, quien tras ser consultada por su situación sentimental mostró su anillo de compromiso y confirmó que se casará.
Betsy Camino confirmó que contraerá matrimonio
«Me voy a casar», señaló la exparticipante de Morandé con Compañía. Además, reveló que el matrimonio lo pospuso un una llamativa razón. Resulta que está segura que será finalista de Fiebre de Baile.
La Betsy Camino también dio a conocer que está planeando realizar una ceremonia en Italia.
Es importante mencionar que la bailarina se casará con Cristian Sandoval, reconocido productor musical que trabaja con la artista nacional, Alanys Lagos.
Vale señalar que anteriormente, Betsy Camino ya había hablado sobre su romance con Las Últimas Noticias.
«Llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto. Nos dimos un besito y no nos separamos más», indicó.
Es importante mencionar que el anuncio de Betsy Camino no pasó desapercibido. De hecho fue compartido en la cuenta de Instagram de Chilevisión, donde generó múltiples reacciones.
«Excelente bailarina, muy simpática y linda»; «Vamos Cuba 🔥 con toda Asere demuestra de que estamos hecho vale»; » espectacular mami , un espectáculo»; «Felicitaciones», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post.
