“No tiene ninguna tolerancia” Rai Cerda arremete contra Sammis Reyes por pelea con su hermano

La polémica que protagonizó el ex NFL, Sammis Reyes, con Cuco Cerda, hermano del ex chico reality Raimundo Cerda, sigue sumando versiones de la pelea ocurrida en Viña del Mar, durante la fiesta “Bresh x Viña”.

Esta vez, los hermanos Cerda abordaron públicamente el episodio en el que surgió la pelea. Durante el programa Hay que Decirlo de Canal 13, destacaron que Sammis es una persona que “no tiene tolerancia”.

Parte de las versiones tras el cruce de palabras, relacionan a Daniela Aránguiz cuando insinuó que la ex Miss Chile tuvo un vínculo con Raimundo y Cuco Cerda. De igual modo, Cuco decidió aclarar la situación.

“Él oculta una personalidad”

“A Daniela le llegó esa información, no quiero decir de quién, pero es alguien conocido que se excedió en el relato. Es de algo que pasó hace ocho o diez años, que fue un malentendido, y si alguien tiene que explicar lo que quiso decir es Daniela, no yo”, dijo Cuco.

En esa línea, enfatizó que “Emilia Dides es la ex polola de mi hermano, nada más”.

A su vez, Raimundo Cerda se refirió a la controversia que se generó en redes, los cuales instalaron cuestionamientos sobre su vínculo familiar. “Se estaba poniendo en tela de juicio nuestra hermandad, de lo que nosotros somos”, mencionó.

“Es un comentario un poco fuera de lugar. Bueno, ustedes conocen a la Dani, a veces se tira esos comentarios, pero generó esto y desató una ola de pensamientos como que nosotros dos somos malos hermanos”.

“La gente lo empezó a llevar para un lugar totalmente incorrecto, de un comentario desafortunado igual que generó esta tensión, y el post conflicto con Sammis”, agregó Rai, revelando que no habla con Aránguiz, salvo cuando comparten entre los tres con Cuco.

La reacción de Sammis Reyes

El ex chico reality también abordó el conflicto con Sammis Reyes y apuntó que, según él, el ex NFL habría tenido una reacción desmedida.

Y con el cuestionamiento de los usuarios, comenzaron a decirles que entre los hermanos no había respeto. “Que no tenemos códigos, que el José es un violento, que no sé qué, pero en realidad acá vemos a una persona que es poco tolerante a la frustración, que es Sammis Reyes”.

“No tiene ninguna tolerancia, por ejemplo, por una talla que le hizo el pastor Rocha desató una rabia y una odiosidad”, dijo.

Además, sobre el contexto en el que se produjo el incidente, consideró que el deportista había perdido tranquilidad en los últimos días.

“En estos días que fue padre, que es una bendición para cualquier persona, él pidió tranquilidad, pero él mismo se expone a estas fiestas en vez de estar tranquilo. Él mismo se expone a una pelea en una disco, o sea, yo antes de ponerme a pelear en una disco lo pienso mil veces. O le intento decir a la persona que vayamos a conversar afuera”, señaló.

Sobre la pelea con Cuco Cerda

Por otra lado, enfatizó en que Sammis “oculta una personalidad”, abordando el estado emocional que podría estar viviendo el deportista.

“Yo siento que él oculta una personalidad, como que algo le debe estar presionando el sistema nervioso constantemente. Yo siento que él venía súper bien”.

Por su parte, Cuco Cerda coincidió con la reflexión de su hermano y aseguró que no mantiene odio hacia el deportista. “Estoy de acuerdo con lo que dice Rai, algo pasa ahí. Él es un deportista, yo encuentro que no es una mala persona. Yo no le tengo mala, pero sí me llama la atención lo que está pasando”, cerraron.

