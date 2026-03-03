Revelan las razones de por qué Sammis Reyes fue vetado de importantes eventos: «Tampoco podrá entrar nunca más a…»

Sammis Reyes vuelve a tomarse el podio de los espectáculos, tras descubrirse que quedó vetado para ser invitado de futuros eventos que realice la productora Bizarro. La razón, por supuestas actitudes donde se le vio al ex NFL siendo agresivo con trabajadoras de producción.

En conversación con Paula Escobar, periodista de espectáculos, la productora confesó que Reyes está vetado de cualquier interacción de Bizarro desde 2025, pero que su insistencia los llevó a invitarlo a la fiesta “Bresh x Viña”, donde surgió el tenso cruce con Cuco Cerda.

Además, respondió a las críticas del ex jugador con respecto al Festival de Viña del Mar, cuando acusó que la productora a cargo tenía un trato despectivo hacia el público.

“A la gente de Bizarro se le olvida que la gente que viene a ver este Festival de Viña del Mar son los que pagan nuestros sueldos. Ellos no se han portado muy bien y es el segundo año consecutivo”, habría dicho anteriormente.

“Tomamos la decisión de no invitarlo nunca más”

La periodista publicó en sus historias de Instagram, que después argumentó en el programa de Zona de Estrellas, pantallazos donde se ve la conversación que tuvo con la productora en WhatsApp. En la foto, se aprecia cómo se descarga ante los dichos de Sammis Reyes, revelando que él está vetado hace mucho rato.

“El está vetado en Bizarro o más bien en Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival”, inicia el chat. Por siguiente, relata que el ex jugador protagonizó un episodio de violencia en contra de algunos trabajadores de Bizarro.

Afirmó que Reyes “agredió a una de nuestras productores (mujer) y a un productor nuestro”. La razón, porque quería un “trato VIP”, ya que cuando asistió al certamen “entró como una persona normal y eso no le gustó…”

Desde ese momento, decidieron no invitarlo a nada más por “ser agresivo”, a pesar de que “llamaron para rogarnos por entradas”.

Pero el comunicado no quedó ahí. También explicaron que este año, pese a insistencias para conseguir entradas, optaron por no entregar más beneficios especiales. “A él le gusta que lo traten como un rey”, agregaron, reforzando que el conflicto se originaría en la exigencia de privilegios.

La polémica en la Bresh

Frente a ello, también respondieron sobre la pelea que protagonizó Sammis con Cuco Cerda, actual pareja de Daniela Aránguiz. El cruce de palabras ocurrió en la fiesta “Bresh x Viña”, en la que la producción la llevaba Bizarro.

“Molestaron tanto que lo invitamos a la Bresh, casi ya por cansancio», comentó en conversación con Paula Escobar. Ahí, afirma que fue una mala decisión.

“La Bresh es nuestra, y qué pasó? se puso a pelear allá con otra persona y tuvimos que expulsarlo. Ahora tampoco podrá entrar nunca más a la Bresh”, manifestaron.

Actualmente, el ex jugador solo ha publicado un post en el cual se muestra a él con su pareja e hija, con una descripción donde alude que su familia es su única preocupación y prioridad.

