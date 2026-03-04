“A mi gran amiga”: El nostálgico momento que dio José Raffo al dedicar su baile a una persona especial

Un emotivo momento se vivió durante la segunda noche de Fiebre de Baile. En esta ocasión, surgió después de la presentación del actor José Antonio Raffo.

Al ritmo de “Una rosa es una rosa” del grupo español Mecano, el artista finalizó la coreografía y entregó unas breves palabras hacia su amiga que falleció hace unos meses atrás en Estados Unidos, tras ser atropellada por un conductor que no respetó la señalética vial.

“En honor a ellos”

Al terminar su presentación, que recibió elogios por el apasionado baile de flamenco, la animadora Diana Bolocco le comentó al intérprete que la coreografía parecía estar dedicada a “una amiga especial”.

El mismo actor confirmó en el set que era verdad. “Se la dedico a mi gran amiga Natalia Duque que hace unos meses nos dejó, a toda su familia, a mi hermano Matías Duque que lo amo con todo mi corazón”, mencionó.

Asimismo, habló de cómo a su amiga le gustaban las canciones del grupo Mecano. “La Natalia era una persona muy importante para nosotros, como una hermana mayor que amaba a esta banda y a esta música”, dijo.

“La familia Duque-Wilckens siempre cantaba la música de Mecano porque son todos grandes músicos, así que en honor a ellos bailo hoy día”, finalizó.

El momento se llenó de aplausos y cariños para el actor. La interpretación se dio durante la competencia para tener la primera inmunidad del programa. Para lograrlo, tuvo que enfrentarse con el actor Gonzalo Valenzuela, el cual perdió la batalla contra Raffo.

Este jueves veremos quién será el elegido para la inmunidad y el primer eliminado de Fiebre de Baile.

Natalia Duque-Wilckens fue una profesora universitaria chilena que hacía clases en la North Carolina State University. La académica falleció en noviembre de 2025 por un accidente de tránsito, cuando fue atropellada por un conductor de 19 años que no respetó la señalética vial.

