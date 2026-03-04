“Esa hue… es cavernícola”: Betsy Camino alza la voz tras crueles comentarios sobre su físico

El pasado lunes se estrenó la segunda temporada de Fiebre de Baile, la competencia bailable que en su primera edición batió el rating de Chilevisión con un éxito en sus transmisiones. Ahora, con nuevos participantes, el público conoció el nivel de técnica de cada integrante que compitió ayer tras la apertura del programa.

Betsy Camino, integrante del show, bailó la primera noche un puesto de salsa al estilo cubano que tanto la reconoce. Confiada en su experiencia en el baile, terminó siendo la favorita del jurado por sobre su contrincante, Kathy Contreras.

Sin embargo, a pesar de los elogios, diversos usuarios comentaron acerca de su físico en un mal sentido, apuntando a la subida de peso que habría tenido la integrante.

«Comentarios feos hacia mi físico»

Durante el lanzamiento del estelar, la cubana habló sobre los difíciles comentarios, mayormente negativos, que ha tenido que soportar en redes sociales con respecto a su cuerpo.

En ese sentido, mencionó que “he visto muchos comentarios, los más malos dicen ‘oye, ¿qué le pasó?’, ‘oye, se comió a la Betsy’, ‘oye, se comió todos los postres’”. Sin embargo, y con su alegre personalidad, confesó que esto no le afecta en absoluto.

“Mira, el físico es una pena igual, la verdad a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico, pero la verdad me tiene sin cuidado, no es un tema que me afecta, y más en el siglo 21, estar hablando del físico, esa wea es cavernícola”, aclaró.

Y de hecho, reveló que la mayoría de las personas que critican su cuerpo vienen de cuentas falsas, lo que menos peso le toma Camino hacia los comentarios. “La gente que no me conoce, que emite una opinión mía mala, no me importa”.

“Eso es súper importante, me resguardo siempre en mi círculo y sé que desde el amor me van a dar una buena retribución y siempre constructiva. Si me dicen ‘Betsy, mejora el físico’, lo tomo de quién viene”, cerró.

La participante de Fiebre de Baile ha cautivado al jurado con coreografías donde sale a la luz cómo el cuerpo no olvida el baile. Anteriormente, había participado en el programa “Aquí se baila” de Canal 13.

